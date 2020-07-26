В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
Отмечается, что решение об изменении стоимости обслуживания провайдеры сделали на фоне пандемии COVID-19. Так, представитель "Вымпелкома" заявил о стремительном переходе клиентов в онлайн в период самоизоляции.
"Они стали больше времени проводить онлайн, пользоваться большим количеством новых сервисов, потреблять тяжелый контент", — заявил источник издания.
С 27 июля компания увеличит стоимость некоторых архивных тарифов на 50 рублей. Вместе с этим оператор поднял скорость на этих тарифных планах до 100 Мбит/с. В ФАС газете сообщили, что в ведомстве рассматривают вопрос об изменении компанией "Вымпелком" стоимости тарифов, и добавили, что в случае выявления признаков нарушения примут антимонопольные меры.
Сообщается также, что подобные изменения коснутся пользователей провайдеров "ЭР-Телеком", "Акадо" и МТС. Последний уже повысил цены на услугу предоставления спутникового телевидения с июля 2020 года, "Эр-Телеком" увеличил размер платы по некоторым тарифам, что затронуло около десяти процентов клиентов. Не исключает изменений в расценках по тарифам и "Ростелеком".
21 июля, 02:00Сказано в эфире"Ради одного, но жизненно важного звонка". Зачем нужен домашний телефон?Стационарные телефоны из-за широкого распространения мобильной связи теряют актуальность, но у них есть важные функции, ради которых их стоит сохранить. Какие – рассказал радио Sputnik шеф-редактор портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.