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https://ria.ru/20200726/1574925986.html
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:25
эр-телеком холдинг
вымпелком
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
акадо
мтс
технологии
общество
экономика
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https://cdn24.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:210:4076:2503_1400x0_80_0_0_ee24376fd2ac2d3d4649c24e5f2dbcbf.jpg
https://ria.ru/20200715/1574362441.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200721/1574596034.html
В России не только могут , но и ДОЛЖНЫ вырастать цены на ВСЕ ! Страна не для людей , а против них. Это слабые и бедные страны отменяют оплату на ЖКХ в период карантина,это слабые страны делают образование и медицину бесплатной...
1220
СМИ совершенно случайно "узнали" и решили нам рассказать ! ))) Друзья , пока мы не выйдем, как в Хаб.. , то есть во Франции, до тех пор СМИ нам будут сообщать о нашей бедности , как о чем-то совершенно случайном , или напротив объективно-неотвратимом ! Метеорологи будут нам "предсказывать" повышение цен на сотовую связь ! Песков будет нам нести "пургу" о том, что "Кремль внимательно следит за ситуацией.." .... и так далее...
1109
373
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:210:4076:2503_1400x0_80_0_0_ee24376fd2ac2d3d4649c24e5f2dbcbf.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_230:0:3846:2712_1400x0_80_0_0_3c4041a7be8d7209f84dbca08c2dded9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эр-телеком холдинг, вымпелком, федеральная антимонопольная служба (фас россии), акадо, мтс, технологии, общество, экономика

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

04:48 26.07.2020 (обновлено: 16:25 26.07.2020)
604528
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
Отмечается, что решение об изменении стоимости обслуживания провайдеры сделали на фоне пандемии COVID-19. Так, представитель "Вымпелкома" заявил о стремительном переходе клиентов в онлайн в период самоизоляции.
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"Они стали больше времени проводить онлайн, пользоваться большим количеством новых сервисов, потреблять тяжелый контент", — заявил источник издания.
С 27 июля компания увеличит стоимость некоторых архивных тарифов на 50 рублей. Вместе с этим оператор поднял скорость на этих тарифных планах до 100 Мбит/с. В ФАС газете сообщили, что в ведомстве рассматривают вопрос об изменении компанией "Вымпелком" стоимости тарифов, и добавили, что в случае выявления признаков нарушения примут антимонопольные меры.
Сообщается также, что подобные изменения коснутся пользователей провайдеров "ЭР-Телеком", "Акадо" и МТС. Последний уже повысил цены на услугу предоставления спутникового телевидения с июля 2020 года, "Эр-Телеком" увеличил размер платы по некоторым тарифам, что затронуло около десяти процентов клиентов. Не исключает изменений в расценках по тарифам и "Ростелеком".
Телефон
21 июля, 02:00Сказано в эфире
"Ради одного, но жизненно важного звонка". Зачем нужен домашний телефон?Стационарные телефоны из-за широкого распространения мобильной связи теряют актуальность, но у них есть важные функции, ради которых их стоит сохранить. Какие – рассказал радио Sputnik шеф-редактор портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.
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Обсудить 373
ЭР-Телеком ХолдингВымпелКомФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)АкадоМТСТехнологииОбществоЭкономика
Популярные комментарии
В России не только могут , но и ДОЛЖНЫ вырастать цены на ВСЕ ! Страна не для людей , а против них. Это слабые и бедные страны отменяют оплату на ЖКХ в период карантина,это слабые страны делают образование и медицину бесплатной...
26 июля, 04:54
aanatolyhatsaev
9164110213229
СМИ совершенно случайно "узнали" и решили нам рассказать ! ))) Друзья , пока мы не выйдем, как в Хаб.. , то есть во Франции, до тех пор СМИ нам будут сообщать о нашей бедности , как о чем-то совершенно случайном , или напротив объективно-неотвратимом ! Метеорологи будут нам "предсказывать" повышение цен на сотовую связь ! Песков будет нам нести "пургу" о том, что "Кремль внимательно следит за ситуацией.." .... и так далее...
26 июля, 04:53
Яннис Янаков
835202145233
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