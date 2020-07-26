В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

"Ради одного, но жизненно важного звонка". Зачем нужен домашний телефон? Стационарные телефоны из-за широкого распространения мобильной связи теряют актуальность, но у них есть важные функции, ради которых их стоит сохранить. Какие – рассказал радио Sputnik шеф-редактор портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.