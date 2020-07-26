Скупая, но необходимая: почему мужчинам нужно плакать

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Плач – это эффективное средство борьбы со стрессом, к которому стоит прибегать не только женщинам и детям, но и взрослым мужчинам, рассказал психиатр Евгений Фомин. В интервью радио Sputnik он объяснил, почему сдерживать слезы вредно для здоровья. Плач – это эффективное средство борьбы со стрессом, к которому стоит прибегать не только женщинам и детям, но и взрослым мужчинам, рассказал психиатр Евгений Фомин. В интервьюон объяснил, почему сдерживать слезы вредно для здоровья.

Стереотип, что мужчины не плачут, происходит из представления, что они должны быть оплотом психологического спокойствия и образцом стабильности. Женщины в этом плане имеют серьезное психологическое преимущество и могут не стесняясь плакать, чтобы снять напряжение, говорит Евгений Фомин.

радио Sputnik психиатр. "Плакать полезно для нервной системы, поскольку слезы — это мощный антистрессовый механизм. Когда человек плачет, он, образно говоря, позволяет выходить негативным и тяжелым эмоциям через слезы. В этом плане мужчинам сложнее пережить какой-то драматический опыт или тяжелую ситуацию в жизни. Мужчина практически лишен возможности использовать плач в качестве антистрессового механизма", — отметил в беседе спсихиатр.

Со слезами из организма вымываются соединения, которые являются следствием эмоционального потрясения, токсины и вещеста, которые стимулируют стресс, поясняет Евгений Фомин.

"Известно, что в слезе содержатся гормоны, например, пролактин. Он является одним из гормонов стресса. Он участвует в процессах стресса, когда человек испытывает какие-то неприятные воздействия и попадает в неприятную ситуацию", — отметил врач.

Так что сдерживать эмоции и слезы вредно для здоровья. Мужчинам тоже было бы полезно иногда поплакать, чтобы очистить организм и снять напряжение. Но часто пользоваться этим приемом снятия стресса, особенно на людях, не стоит ни мужчинам, ни женщинам. Лучше "выпускать пар" так, чтобы никто не видел, предупреждает психиатр.

. "Плач показывает всем окружающим, что человек находится в слабой и даже отчасти жертвенной позиции. Если человек злоупотребляет этим антистрессовым механизмом, то он может зафиксировать эту жертвенную позицию у себя и потом слишком часто в нее входить или привыкнуть к ней", — рассказал Евгений Фомин в интервью радио Sputnik