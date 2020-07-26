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Скупая, но необходимая: почему мужчинам нужно плакать
Плач – это эффективное средство борьбы со стрессом, к которому стоит прибегать не только женщинам и детям, но и взрослым мужчинам, рассказал психиатр Евгений... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T04:15
здоровье
общество
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"Мужчинам тоже было бы полезно иногда поплакать". Особенно если на рыбалке разобьешь последнюю бутылку водки. Или когда смотришь на макарошки или яхты и дома жуликов олигархов.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
здоровье, общество

Скупая, но необходимая: почему мужчинам нужно плакать

04:15 26.07.2020
5521
© AP Photo / Itsuo InouyeПлачущий японец
Плачущий японец
© AP Photo / Itsuo Inouye
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Плач – это эффективное средство борьбы со стрессом, к которому стоит прибегать не только женщинам и детям, но и взрослым мужчинам, рассказал психиатр Евгений Фомин. В интервью радио Sputnik он объяснил, почему сдерживать слезы вредно для здоровья.
Стереотип, что мужчины не плачут, происходит из представления, что они должны быть оплотом психологического спокойствия и образцом стабильности. Женщины в этом плане имеют серьезное психологическое преимущество и могут не стесняясь плакать, чтобы снять напряжение, говорит Евгений Фомин.
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"Плакать полезно для нервной системы, поскольку слезы — это мощный антистрессовый механизм. Когда человек плачет, он, образно говоря, позволяет выходить негативным и тяжелым эмоциям через слезы. В этом плане мужчинам сложнее пережить какой-то драматический опыт или тяжелую ситуацию в жизни. Мужчина практически лишен возможности использовать плач в качестве антистрессового механизма", — отметил в беседе с радио Sputnik психиатр.
Со слезами из организма вымываются соединения, которые являются следствием эмоционального потрясения, токсины и вещеста, которые стимулируют стресс, поясняет Евгений Фомин.
"Известно, что в слезе содержатся гормоны, например, пролактин. Он является одним из гормонов стресса. Он участвует в процессах стресса, когда человек испытывает какие-то неприятные воздействия и попадает в неприятную ситуацию", — отметил врач.
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Так что сдерживать эмоции и слезы вредно для здоровья. Мужчинам тоже было бы полезно иногда поплакать, чтобы очистить организм и снять напряжение. Но часто пользоваться этим приемом снятия стресса, особенно на людях, не стоит ни мужчинам, ни женщинам. Лучше "выпускать пар" так, чтобы никто не видел, предупреждает психиатр.
"Плач показывает всем окружающим, что человек находится в слабой и даже отчасти жертвенной позиции. Если человек злоупотребляет этим антистрессовым механизмом, то он может зафиксировать эту жертвенную позицию у себя и потом слишком часто в нее входить или привыкнуть к ней", — рассказал Евгений Фомин в интервью радио Sputnik.
Впрочем, мужчинам в минуту сильного душевного потрясения бывает достаточно скупой слезы и сдерживать ее не стоит.
5784317
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ЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
"Мужчинам тоже было бы полезно иногда поплакать". Особенно если на рыбалке разобьешь последнюю бутылку водки. Или когда смотришь на макарошки или яхты и дома жуликов олигархов.
26 июля, 04:30
ЛКЛысый Кучерявый
690006
получил зарплату...и рыдаю
26 июля, 06:54
avtoxren
910004
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