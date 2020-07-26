Скупая, но необходимая: почему мужчинам нужно плакать

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Плач – это эффективное средство борьбы со стрессом, к которому стоит прибегать не только женщинам и детям, но и взрослым мужчинам, рассказал психиатр Евгений Фомин. В интервью радио Sputnik он объяснил, почему сдерживать слезы вредно для здоровья.
Стереотип, что мужчины не плачут, происходит из представления, что они должны быть оплотом психологического спокойствия и образцом стабильности. Женщины в этом плане имеют серьезное психологическое преимущество и могут не стесняясь плакать, чтобы снять напряжение, говорит Евгений Фомин.
28 февраля 2019, 23:55ТуризмФобии и чувство самосохранения. Психиатр – о боязни летать и жажде экстрима
"Плакать полезно для нервной системы, поскольку слезы — это мощный антистрессовый механизм. Когда человек плачет, он, образно говоря, позволяет выходить негативным и тяжелым эмоциям через слезы. В этом плане мужчинам сложнее пережить какой-то драматический опыт или тяжелую ситуацию в жизни. Мужчина практически лишен возможности использовать плач в качестве антистрессового механизма", — отметил в беседе с радио Sputnik психиатр.
Со слезами из организма вымываются соединения, которые являются следствием эмоционального потрясения, токсины и вещеста, которые стимулируют стресс, поясняет Евгений Фомин.
"Известно, что в слезе содержатся гормоны, например, пролактин. Он является одним из гормонов стресса. Он участвует в процессах стресса, когда человек испытывает какие-то неприятные воздействия и попадает в неприятную ситуацию", — отметил врач.
4 февраля 2019, 03:40РИА НаукаНемецкий психиатр назвала признаки зависимости от соцсетей
Так что сдерживать эмоции и слезы вредно для здоровья. Мужчинам тоже было бы полезно иногда поплакать, чтобы очистить организм и снять напряжение. Но часто пользоваться этим приемом снятия стресса, особенно на людях, не стоит ни мужчинам, ни женщинам. Лучше "выпускать пар" так, чтобы никто не видел, предупреждает психиатр.
"Плач показывает всем окружающим, что человек находится в слабой и даже отчасти жертвенной позиции. Если человек злоупотребляет этим антистрессовым механизмом, то он может зафиксировать эту жертвенную позицию у себя и потом слишком часто в нее входить или привыкнуть к ней", — рассказал Евгений Фомин в интервью радио Sputnik.
Впрочем, мужчинам в минуту сильного душевного потрясения бывает достаточно скупой слезы и сдерживать ее не стоит.