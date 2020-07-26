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В Сиэтле полиция объявила беспорядки мятежом
Полиция Сиэтла (штат Вашингтон) объявила происходящие в городе беспорядки мятежом. Об этом говорится в заявлении полиции в Twitter. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T09:06
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сиэтл
сша
в мире
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От всей души поздравляю Америку, так любящую устраивать мятежи по всему миру, с возвращением бумеранга!
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сиэтл
сша
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573771270_0:489:2772:2048_1400x0_80_0_0_2cadc63818aa6b917320012b626e049a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сиэтл, сша, в мире

В Сиэтле полиция объявила беспорядки мятежом

03:36 26.07.2020 (обновлено: 09:06 26.07.2020)
27072
© REUTERS / Lindsey WassonПолицейский спецназ в "автономной зоне "Сиэтла, США
Полицейский спецназ в автономной зоне Сиэтла, США
© REUTERS / Lindsey Wasson
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Полиция Сиэтла (штат Вашингтон) объявила происходящие в городе беспорядки мятежом. Об этом говорится в заявлении полиции в Twitter.
Правоохранители рассказали, что участники протестов подожгли строительный вагончик и конструкции на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников, а также пытались подорвать полицейский участок. Они бросают в полицейских камни, бутылки и взрывоопасные вещества, бьют стекла в зданиях. По меньшей трое правоохранителей пострадали, двое из них уже вернулись к службе. По последним данным, в ходе беспорядков задержаны 25 человек.

"Из-за продолжающегося причинения ущерба и угроз общественной безопасности в связи с этим инцидентом полиция Сиэтла объявляет его мятежом <…> Проведены массовые задержания. Офицеры продолжают работу по разгону толпы", — заявили в полиции, отметив, что применяют против демонстрантов оружие нелетального действия.

Волна протестов и беспорядков прокатилась по США после того, как в Миннеаполисе погиб от рук полиции афроамериканец Джордж Флойд. На кадрах с места событий видно, как полицейские повалили его на землю и удерживали втроем, а один из них применил к Флойду удушающий прием. Задержанный жаловался, что не может дышать, а затем потерял сознание. Полицейских впоследствии уволили, одного из них обвинили в убийстве, трех других — в пособничестве убийству.
Сотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов
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3382152210424
Обсудить 41
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСиэтлСШАВ мире
Популярные комментарии
От всей души поздравляю Америку, так любящую устраивать мятежи по всему миру, с возвращением бумеранга!
26 июля, 04:54
АНДРЕЙ КОННИН
23140003
Чем больше бузят, тем лучше.
26 июля, 04:00
Сергей Меркулов
12532013
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