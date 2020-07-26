В Сиэтле полиция объявила беспорядки мятежом

Правоохранители рассказали, что участники протестов подожгли строительный вагончик и конструкции на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников, а также пытались подорвать полицейский участок. Они бросают в полицейских камни, бутылки и взрывоопасные вещества, бьют стекла в зданиях. По меньшей трое правоохранителей пострадали, двое из них уже вернулись к службе. По последним данным, в ходе беспорядков задержаны 25 человек.