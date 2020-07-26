В Сиэтле полиция объявила беспорядки мятежом

Правоохранители рассказали, что участники протестов подожгли строительный вагончик и конструкции на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников, а также пытались подорвать полицейский участок. Они бросают в полицейских камни, бутылки и взрывоопасные вещества, бьют стекла в зданиях. По меньшей трое правоохранителей пострадали, двое из них уже вернулись к службе. По последним данным, в ходе беспорядков задержаны 25 человек.
"Из-за продолжающегося причинения ущерба и угроз общественной безопасности в связи с этим инцидентом полиция Сиэтла объявляет его мятежом <…> Проведены массовые задержания. Офицеры продолжают работу по разгону толпы", — заявили в полиции, отметив, что применяют против демонстрантов оружие нелетального действия.
Волна протестов и беспорядков прокатилась по США после того, как в Миннеаполисе погиб от рук полиции афроамериканец Джордж Флойд. На кадрах с места событий видно, как полицейские повалили его на землю и удерживали втроем, а один из них применил к Флойду удушающий прием. Задержанный жаловался, что не может дышать, а затем потерял сознание. Полицейских впоследствии уволили, одного из них обвинили в убийстве, трех других — в пособничестве убийству.