Исследование: российские мужчины тратят онлайн на 30% больше женщин

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские мужчины в среднем тратят онлайн на 30% больше женщин, показало исследование банка " Русский Стандарт ", с результатами которого ознакомилось РИА Новости.

Аналитики изучили все онлайн- и оффлайн-операции по банковским картам за первое полугодие и упорядочили результаты в зависимости от их количества, величины среднего чека, а также пола, возраста и географии клиентов.

"Интересным образом распределилась статистика в зависимости от гендера. "Мужской" средний чек на 30% выше "женского", — подсчитали в кредитной организации.

В сегменте "транспорт и путешествия" (куда вошли оплаты как общественного транспорта, так и путешествий) на мужчин приходится 53% от всех операций, а на женщин – 47%. В сегменте "хобби" "мужских" трат 60% против 40% "женских", в сегменте "детские товары" – 62% приходится на мужчин, а 38% – на женщин, в сегменте "супермаркеты" – 52% операций совершаются женщинами, а 48% мужчинами, и, наконец, 64% "бытовых услуг" оплачиваются мужчинами, а 36% женщинами.

По самым популярным оффлайн-покупкам мужчины обгоняют женщин не столь значительно: средний чек у сильной половины оказался больше на 23%.