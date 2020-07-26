https://ria.ru/20200726/1574925527.html
Исследование: российские мужчины тратят онлайн на 30% больше женщин
Российские мужчины в среднем тратят онлайн на 30% больше женщин, показало исследование банка "Русский Стандарт", с результатами которого ознакомилось РИА... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T03:26
2020-07-26T07:13
русский стандарт (банк)
экономика
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1
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русский стандарт (банк), экономика
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские
мужчины в среднем тратят онлайн на 30% больше женщин, показало исследование банка "Русский Стандарт
", с результатами которого ознакомилось РИА Новости.
Аналитики изучили все онлайн- и оффлайн-операции по банковским картам за первое полугодие и упорядочили результаты в зависимости от их количества, величины среднего чека, а также пола, возраста и географии клиентов.
"Интересным образом распределилась статистика в зависимости от гендера. "Мужской" средний чек на 30% выше "женского", — подсчитали в кредитной организации.
В сегменте "транспорт и путешествия" (куда вошли оплаты как общественного транспорта, так и путешествий) на мужчин приходится 53% от всех операций, а на женщин – 47%. В сегменте "хобби" "мужских" трат 60% против 40% "женских", в сегменте "детские товары" – 62% приходится на мужчин, а 38% – на женщин, в сегменте "супермаркеты" – 52% операций совершаются женщинами, а 48% мужчинами, и, наконец, 64% "бытовых услуг" оплачиваются мужчинами, а 36% женщинами.
По самым популярным оффлайн-покупкам мужчины обгоняют женщин не столь значительно: средний чек у сильной половины оказался больше на 23%.
В покупках в супермаркетах на мужчин приходится 52,9% против 47,1% "женских", а при оплате "транспорта и путешествий" — 62,8% на мужчин и 37,2% на женщин. В категории "рестораны и фастфуд" на мужчин приходится 57,3% операций, тогда как на женщин — 42,7%. При этом в категории же "здоровье" женщины активнее мужчин — 54,5% против 45,5%. И, наконец, при покупках товаров для дома на мужчин приходится 59%, а на женщин — 41%.