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Эксперт рассказал, по каким критериям выбирать банк для открытия вклада​
Никогда не надо выбирать банк по принципу высоких ставок и лучше обращаться в банк, входящий в список системно значимых — это наиболее устойчивые и крупные... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T04:20
дмитрий иванов
новости компаний - экономика
экономика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155172/19/1551721988_0:0:3361:1890_1400x0_80_0_0_0455585c374ad26750ded3a10c3b4c1d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий иванов, новости компаний - экономика, экономика

Эксперт рассказал, по каким критериям выбирать банк для открытия вклада​

03:12 26.07.2020 (обновлено: 04:20 26.07.2020)
4359
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 26 июля — РИА Новости. Никогда не надо выбирать банк по принципу высоких ставок и лучше обращаться в банк, входящий в список системно значимых — это наиболее устойчивые и крупные финансовые организации, которые совершенно точно не попадут под процедуру санации, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.
“В первую очередь, лучше обращаться в банк, который входит в список системно значимых – сейчас таких банков одиннадцать. Это наиболее устойчивые и крупные финансовые организации, которые совершенно точно не попадут под процедуру санации, и у которых не будет отозвана лицензия. Вся эта информация размещена на сайте Банка России”, — сказал эксперт.
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Также в Сети можно найти данные о кредитном, финансовом рейтингах банков и рэнкинг по МСФО, которые составляются с учетом основных показателей деятельности учреждений. В открытом доступе размещена и информация об оценках международных и российских рейтинговых агентств. Стоит также обратить внимание на отзывы клиентов о банках — так вы узнаете, что нравится вкладчикам или с какими неожиданностями можно столкнуться, открывая вклад, сказал Иванов.
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Дмитрий ИвановНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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