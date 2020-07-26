Эксперт рассказал, по каким критериям выбирать банк для открытия вклада​

“В первую очередь, лучше обращаться в банк, который входит в список системно значимых – сейчас таких банков одиннадцать. Это наиболее устойчивые и крупные финансовые организации, которые совершенно точно не попадут под процедуру санации, и у которых не будет отозвана лицензия. Вся эта информация размещена на сайте Банка России”, — сказал эксперт.

Также в Сети можно найти данные о кредитном, финансовом рейтингах банков и рэнкинг по МСФО, которые составляются с учетом основных показателей деятельности учреждений. В открытом доступе размещена и информация об оценках международных и российских рейтинговых агентств. Стоит также обратить внимание на отзывы клиентов о банках — так вы узнаете, что нравится вкладчикам или с какими неожиданностями можно столкнуться, открывая вклад, сказал Иванов.