https://ria.ru/20200726/1574925398.html
Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном
Жительница Белгородской области призналась в убийстве мужа, тело которого извлекли из бетона, сообщает региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T03:07
2020-07-26T12:47
россия
следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
происшествия
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https://ria.ru/20200724/1574833702.html
Олег 84
Я уже прожил большую часть своей жизни,но есть вещи,которых так и не смог понять.Одна из них,это какая-то мазохическая черта большинства женщин жить с откровенными подонками и дегенератами на протяжении всей жизни.
146
Лысый Кучерявый
Видать конкретно достал. Ещё можно было хрюшкам скормить.
96
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россия
белгородская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, происшествия