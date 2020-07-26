Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200726/1574925398.html
Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном
Жительница Белгородской области призналась в убийстве мужа, тело которого извлекли из бетона, сообщает региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:47
россия
следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
https://ria.ru/20200724/1574833702.html
Я уже прожил большую часть своей жизни,но есть вещи,которых так и не смог понять.Одна из них,это какая-то мазохическая черта большинства женщин жить с откровенными подонками и дегенератами на протяжении всей жизни.
146
Видать конкретно достал. Ещё можно было хрюшкам скормить.
96
77
россия
белгородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_69c453036ad8d288152bbc7a22ff8dc2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, происшествия

Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном

03:07 26.07.2020 (обновлено: 12:47 26.07.2020)
136935
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Жительница Белгородской области призналась в убийстве мужа, тело которого извлекли из бетона, сообщает региональное управление Следственного комитета.
По версии следствия, 39-летняя женщина прожила с супругом порядка двадцати лет. В последнее время мужчина злоупотреблял спиртным, поднимал на жену руку. В августе прошлого года, когда он в очередной раз был сильно пьян, супруги поссорились.
Когда муж уснул, жена связала ему руки и ноги, надела на голову полиэтиленовый пакет и придавила подушкой. После этого она завернула тело в ковер, вынесла во двор и спрятала в выгребной яме. На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном. При этом она сообщила, что муж якобы пропал.
Против женщины возбудили уголовное дело об убийстве. Следствие планирует просить суд арестовать ее.
Автомобиль Следственного комитета РФ
24 июля, 07:18
Под Омском нашли тела женщины и ее дочери, которых убил глава семьи
209591178414443
Обсудить 77
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Белгородская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Я уже прожил большую часть своей жизни,но есть вещи,которых так и не смог понять.Одна из них,это какая-то мазохическая черта большинства женщин жить с откровенными подонками и дегенератами на протяжении всей жизни.
26 июля, 07:26
Олег 84
12382508
Видать конкретно достал. Ещё можно было хрюшкам скормить.
26 июля, 04:31
ЛКЛысый Кучерявый
551212620
Рекомендуем
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Актриса Лариса Гузеева
Гузеева назвала худший фильм всех времен и народов
Полицейский спецназ в автономной зоне Сиэтла, США
В Сиэтле полиция объявила беспорядки мятежом
Золотой слиток
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Ноутбук
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине
В Берлине автомобиль въехал в толпу
Труба газопровода
Голубому топливу Земли может настать "черный лебедь"
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин
Климкина призвали к покаянию после его заявления о Крыме
Главная площадь древнего Тикаля
Ужасный конец цивилизации майя. Ученые назвали главные версии
Руки матери и ребенка
Жительница Кургана объяснила, почему вела ребенка "на поводке"
Новорожденные в родильном доме
Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Следственные действия на месте обнаружения тела ребенка в Крыму
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
Актер Гоша Куценко
Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Тушение пожара в Соборе Святых Петра и Павла в Нанте, Франция
Волонтер признался в поджоге собора в Нанте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Появилось видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
22:50Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
22:45Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
22:45Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана "Ханна"
22:35Зюганов сравнил политические партии с пчелиным роем
Лента новостейМолния