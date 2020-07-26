Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном

По версии следствия, 39-летняя женщина прожила с супругом порядка двадцати лет. В последнее время мужчина злоупотреблял спиртным, поднимал на жену руку. В августе прошлого года, когда он в очередной раз был сильно пьян, супруги поссорились.

Когда муж уснул, жена связала ему руки и ноги, надела на голову полиэтиленовый пакет и придавила подушкой. После этого она завернула тело в ковер, вынесла во двор и спрятала в выгребной яме. На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном. При этом она сообщила, что муж якобы пропал.