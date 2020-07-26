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В США несколько человек пострадали при крушении одномоторного самолета
Несколько человек пострадали в результате крушения легкого одномоторного самолета в жилом районе города Уэст-Джордан в американском штате Юта, сообщает... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T02:52
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юта, сша, в мире

В США несколько человек пострадали при крушении одномоторного самолета

02:52 26.07.2020
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© Flickr / C. HolmesАмериканская скорая помощь. Архивное фото
Американская скорая помощь. Архивное фото
© Flickr / C. Holmes
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате крушения легкого одномоторного самолета в жилом районе города Уэст-Джордан в американском штате Юта, сообщает телеканал Fox 13.
"Одномоторный Piper PA-32 с шестью людьми на борту разбился при неизвестных обстоятельствах во дворе жилого дома в Уэст-Джордане днем в субботу", - говорится в заявлении Федеральной авиационной администрации США в Twitter.
Телеканал сообщает, что в результате крушения одно здание загорелось, всего были повреждены по меньшей мере три дома.
Состояние пострадавших пока неизвестно. Однако сотрудники городской полиции предполагают, что в результате инцидента могли быть жертвы.
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