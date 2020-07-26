https://ria.ru/20200726/1574925371.html
В США несколько человек пострадали при крушении одномоторного самолета
Несколько человек пострадали в результате крушения легкого одномоторного самолета в жилом районе города Уэст-Джордан в американском штате Юта, сообщает... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T02:52
2020-07-26T02:52
юта
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юта, сша, в мире