Дегтярев обещал дать свой номер инвесторам в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 26 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв намерен дать номер своего мобильного телефона крупным инвесторам на случай, если им будут мешать местные чиновники, сообщает пресс-служба правительства края.
Отмечается, что Дегтярев находится с рабочей поездкой на побережье Татарского пролива. Он посетил крупнейшие порты региона, в Ванинском районе осмотрел, как идет перевалка угля в порту Ванино, где переваливают 4 миллиона тонн угля в год, а также современный терминал "Дальтрансугля" в бухте Мучке, где переваливают 22 тонны угля в год.
"Мы должны и будем работать со всеми крупными налогоплательщиками. Эти два предприятия много помогают району. Однако надо больше. А мы со своей стороны обещаем всем инвесторам особое отношение. На будущее, всем предпринимателям, кто хочет вложить деньги в Хабаровский край – я дам свой мобильный телефон. Если им кто-то будет мешать из муниципальных или краевых чиновников – звонят мне напрямую, буду придавать ускорение", - приводит пресс-служба слова Дегтярёва.