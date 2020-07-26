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Дегтярев обещал дать свой номер инвесторам в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв намерен дать номер своего мобильного телефона крупным инвесторам на случай, если им будут мешать местные... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T02:44
ванино (порт)
михаил дегтярев
ванинский район
хабаровский край
общество
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ванинский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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ванино (порт), михаил дегтярев, ванинский район, хабаровский край, общество

Дегтярев обещал дать свой номер инвесторам в Хабаровском крае

02:44 26.07.2020
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© РИА Новости / Викентий Барковский / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев посетил краевую клиническую больницу
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев посетил краевую клиническую больницу
© РИА Новости / Викентий Барковский
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ХАБАРОВСК, 26 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв намерен дать номер своего мобильного телефона крупным инвесторам на случай, если им будут мешать местные чиновники, сообщает пресс-служба правительства края.
Отмечается, что Дегтярев находится с рабочей поездкой на побережье Татарского пролива. Он посетил крупнейшие порты региона, в Ванинском районе осмотрел, как идет перевалка угля в порту Ванино, где переваливают 4 миллиона тонн угля в год, а также современный терминал "Дальтрансугля" в бухте Мучке, где переваливают 22 тонны угля в год.
"Мы должны и будем работать со всеми крупными налогоплательщиками. Эти два предприятия много помогают району. Однако надо больше. А мы со своей стороны обещаем всем инвесторам особое отношение. На будущее, всем предпринимателям, кто хочет вложить деньги в Хабаровский край – я дам свой мобильный телефон. Если им кто-то будет мешать из муниципальных или краевых чиновников – звонят мне напрямую, буду придавать ускорение", - приводит пресс-служба слова Дегтярёва.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
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Ванино (порт)Михаил ДегтяревВанинский районХабаровский крайОбщество
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