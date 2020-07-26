Дегтярев обещал дать свой номер инвесторам в Хабаровском крае

"Мы должны и будем работать со всеми крупными налогоплательщиками. Эти два предприятия много помогают району. Однако надо больше. А мы со своей стороны обещаем всем инвесторам особое отношение. На будущее, всем предпринимателям, кто хочет вложить деньги в Хабаровский край – я дам свой мобильный телефон. Если им кто-то будет мешать из муниципальных или краевых чиновников – звонят мне напрямую, буду придавать ускорение", - приводит пресс-служба слова Дегтярёва.