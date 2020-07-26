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Ким Чен Ын закрыл город Кэсон из-за подозрения на COVID-19
Лидер КНДР Ким Чен Ын постановил закрыть город Кэсон и изолировать его районы друг от друга в качестве превентивной меры после сообщений о первом случае... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T09:03
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коронавирус covid-19, ким чен ын, южная корея, кндр (северная корея), кэсон (город), в мире

Ким Чен Ын закрыл город Кэсон из-за подозрения на COVID-19

02:03 26.07.2020 (обновлено: 09:03 26.07.2020)
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© Фото : ЦТАКПредседатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
© Фото : ЦТАК
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын постановил закрыть город Кэсон и изолировать его районы друг от друга в качестве превентивной меры после сообщений о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи созвало чрезвычайное заседание под председательством Ким Чен Ына для рассмотрения ситуации в городе Кэсон, где и было зафиксировано подозрение на заражение.
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Северокорейский лидер также ввел режим ЧС на соответствующей территории. На заседании было решено перейти от "национальной чрезвычайной карантинной системы" к "максимальной чрезвычайной системе".
КНДР в воскресенье заявила о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране. Человек с подозрением на COVID-19 незаконно пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи 19 июля. Анализы вернувшегося в КНДР показали неопределенный результат. Он помещен в жесткий карантин, власти выявляют тех, кто с ним контактировал для проведения анализов и помещения их в изоляцию.
В случае подтверждения вернувшийся из Южной Кореи станет первым зараженным коронавирусом в КНДР.
По официальным данным, сейчас в Северной Корее не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ким Чен ЫнЮжная КореяКНДР (Северная Корея)Кэсон (город)В мире
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