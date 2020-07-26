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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
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Трамп за 100 дней до выборов вновь вживается в образ аутсайдера
Президент США Дональд Трамп за 100 дней до выборов, которые состоятся 3 ноября, очень сильно отстает от своего соперника-демократа Джо Байдена в опросах... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T02:01
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дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, пенсильвания, огайо, сша, в мире

Трамп за 100 дней до выборов вновь вживается в образ аутсайдера

02:01 26.07.2020
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© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп на лужайке Белого дома после предвыборного митинга в городе Талса, штат Оклахома
Президент США Дональд Трамп на лужайке Белого дома после предвыборного митинга в городе Талса, штат Оклахома
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп за 100 дней до выборов, которые состоятся 3 ноября, очень сильно отстает от своего соперника-демократа Джо Байдена в опросах. Избиратели недовольны политикой Трампа по борьбе с коронавирусом и протестами. Даже преимущество Трампа перед Байденом в пожертвованиях на предвыборную кампанию полностью испарилось. Однако Трамп уже выигрывал прошлые выборы в статусе абсолютного аутсайдера, и поэтому никому не придет в голову списывать его со счетов сейчас.

"Сонный Джо" набирает обороты

У Байдена сейчас преимущество больше, чем было у Хиллари Клинтон четыре года назад. Согласно усредненному показателю опросов сайта FiveThirtyEight, если в марте демократ Байден опережал республиканца Трампа в среднем на 3 процентных пункта, то сейчас - на целых восемь пунктов. В двухступенчатой системе американских выборов, впрочем, важна не сумма голосов избирателей, а выборщики от штатов по системе "победитель в штате забирает всех выборщиков". В 2016 году Трамп получил более чем на 2 миллиона голосов меньше, чем Клинтон, но одержал победу в таких штатах, как Флорида, Мичиган, Висконсин, Огайо, Пенсильвания, - часто с минимальным разрывом в голосах избирателей. Сейчас Байден, по усредненным данным RealClearPolitics, опережает Трампа в популярности во всех этих штатах. У него "в кармане" уже примерно 222 выборщика против 115 у Трампа (для победы нужно 270), уточняет портал.
Джо Байден
19 июля, 16:53Президентские выборы в США - 2020
Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентов, показал опрос
Однако внезапная пандемия коронавируса, исторический спад и обратный скачок вверх американского ВВП, непредсказуемая волна протестов говорят о том, что сюрпризы 2020 года, возможно, еще далеко не закончились.

Противоречия Трампа

Трамп, видимо, понимает, что ситуация складывается не в его пользу, а потому делает нехарактерные для него уступки общественному мнению. Он на словах поддержал мирные протесты против расизма и злоупотреблений полиции, вспыхнувшие после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. Трамп также стал больше прислушиваться к словам медиков и даже в паре случаев появился на публике в маске, похваставшись при этом, что в маске выглядит не хуже героев вестернов. Наконец, он порекомендовал жителям носить маски в общественных местах и даже отменил запланированный на август очный съезд республиканцев во Флориде из-за коронавируса.
Дональд Трамп в медицинской маске
16 июля, 06:16Президентские выборы в США - 2020
Трамп за 3,5 месяца до выборов сменил руководителя предвыборного штаба
Но вряд ли какие-либо обстоятельства заставят Трампа перестать верить своим инстинктам - ведь именно эти инстинкты, часто контринтуитивные, привели его к власти. Он заклеймил демонстрантов как сторонников беспорядков и пригрозил ввести спецслужбы в города, где беспорядки продолжаются до сих пор, несмотря на возражения местных властей. Полутора месяцами ранее от демонстрантов обороняли Белый дом. Это привело лишь к тому, что протесты обратились уже во многом против самого Трампа, требования его отставки - рутинный лозунг протестующих.
Точно так же непоследовательны сигналы Трампа по коронавирусу. Оптимистичный месседж марта-апреля на фоне самых жестких карантинных ограничений потонул в мелких раздорах Трампа с прессой. В июле Трамп неожиданно сменил тон на более мрачный, заявив, что эпидемия может еще ухудшиться. Вместе с тем санитарный регулятор CDC, который зависит от политики исполнительной власти, подготовил рекомендации по открытию школ, хотя уже сейчас ясно, что школы осенью вряд ли откроются в сколько-нибудь значительном числе штатов.
Президент США Дональд Трамп
10 июля, 18:16Президентские выборы в США - 2020
Трамп обвинил Байдена в плагиате его экономической программы
Трамп дразнит Байдена "сонным Джо" за ляпы и неточности, а также открыто намекает, что 77-летний Байден уже далеко не на пике интеллектуальной формы. Но сам 74-летний Трамп часто попадает впросак со своими заявлениями: так, он похвастался тем, что прошел интеллектуальный тест, который на самом деле не должен вызывать никаких трудностей у взрослых людей без отклонений в развитии. Как и на прошлых выборах, язык Трампа - его собственный злейший враг, и куда он заведет президента до ноября, остается только гадать.

Квалифицированное большинство

Однако не стоит забывать при этом, что Трамп всегда вызывал споры и подчас резкое неприятие, никогда не стеснялся говорить, что думает, и вообще за четыре года ничуть не больше стал походить на политика, которого хотела бы видеть в президентском кресле поддерживающая демократов пресса. Но Трамп победил в 2016 году не потому, что сплотил абсолютное большинство, а потому, что сумел сколотить альянс большинства квалифицированного - такого, которое помогает выиграть в отдельно взятых критически важных штатах. И все его нынешние порывы против протестов или за скорейшее снятие ограничений по коронавирусу укладываются в требования консерваторов, уже поддержавших его в прошлом. Так что, возможно, стратегия Трампа не так уж иррациональна, как кажется.
Президент США Дональд Трамп и американский рэпер Канье Уэст. 13 декабря 2016 год
10 июля, 06:58Президентские выборы в США - 2020
Трамп уверен, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его
Кроме того, как глава исполнительной власти Трамп имеет рычаги для того, чтобы совместно с конгрессом помочь американской экономике выстоять в борьбе с коронавирусом. На поддержку экономики и граждан уже выделена астрономическая сумма - около 3 триллионов долларов, и в конгрессе обсуждается новый пакет поддержки. Как бы Трамп ни протестовал против "социалистов" и "коммунистов" Демократической партии, немыслимая еще полгода назад идея раздачи денег населению стала реальностью именно при Трампе, и сам Трамп настоял на том, чтобы чеки, полученные каждой американской семьей, были подписаны его именем. Опросы показывают, что экономику большинство избирателей готовы доверить скорее Трампу, чем Байдену, хотя в остальных аспектах Байден обычно бьет действующего президента.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
7 июля, 19:36Президентские выборы в США - 2020
Эксперт оценил ситуацию вокруг президентских выборов в США
Как и на прошлых выборах, Трампу нечего терять, и хаос - это его стихия, предупреждает политический колумнист Майк Гудвин.
"Трамп, отставая практически во всех общенациональных опросах, явно видит возможность отыскать политическое золото в хаосе. Используя выражения Ричарда Никсона времен кампании 1968 года, президент объявляет себя кандидатом "закона и порядка" и заявляет, что опирается на "молчаливое большинство". Опросы этого пока что отнюдь не показывают, но если дела будут идти так же до осени, президент, скорее всего, получит от этого выгоду", - пишет Гудвин в колонке для New York Post.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
25 июля, 01:16
СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
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Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампХиллари КлинтонДжо БайденПенсильванияОгайоСШАВ мире
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