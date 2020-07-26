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"В трансвеститы потянет": Мясников раскритиковал дистанционное обучение
Врач и телеведущий Александр Мясников выступил с критикой возможности продления дистанционного обучения, отметив, что оно не может заменить очное обучение в... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T15:23
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
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Мясников ты это по себе определил? долго в компьютер глядел?
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Чет этого Мясникова стало много!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр мясников (врач), коронавирус covid-19, россия, здоровье, здоровье - общество, общество

"В трансвеститы потянет": Мясников раскритиковал дистанционное обучение

01:47 26.07.2020 (обновлено: 15:23 26.07.2020)
40701
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников выступил с критикой возможности продления дистанционного обучения, отметив, что оно не может заменить очное обучение в школах.
По его мнению, ситуация усугубляется тем, что уровень образования "упал ниже критической отметки". Кроме того, при посещении школы ребенок приобретает навык общения со сверстниками.
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"И подерутся во дворе, и девочку за косичку дернет, а потом и записочку напишет. Дома, глядя в компьютер, и правда в трансвеститы потянет", — написал Мясников в телеграме.

Он обращает внимание, что работающим родителям, вероятно, придется уходить с работы, чтобы сидеть с детьми. Оценивая риски очной формы обучения в школах, специалист подчеркнул, что дети практически не болеют COVID-19. При этом от бессимптомных носителей вирус гораздо менее опасен, поэтому детей иногда называют "живыми вакцинами".

"ВОЗ вообще засомневался про возможность передачи коронавируса от бессимптомных носителей", — отметил врач.

Мясников напомнил, что чаще всего возраст родителей не превышает сорока лет и они не болеют COVID-19 в тяжелой форме. При самых плохих раскладах они получат ОРЗ. Что касается бабушек и дедушек, живущих в семье, то риск заражения у них и так есть от домочадцев, а ребенок мало что изменит.

"Больницы и поликлиники для них — последнее место, куда они могут пойти, там наивысшие концентрации инфекций", — напомнил специалист.

Доктор заключил, что вопрос организации безопасности старшего поколения является семейным делом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
37614661064
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Мясников ты это по себе определил? долго в компьютер глядел?
26 июля, 02:07
sergeyleshchov
21500342
Чет этого Мясникова стало много!
26 июля, 01:48
Юра Варфоломеев
25500225
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