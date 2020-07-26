"В трансвеститы потянет": Мясников раскритиковал дистанционное обучение

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников выступил с критикой возможности продления дистанционного обучения, отметив, что оно не может заменить очное обучение в школах.
По его мнению, ситуация усугубляется тем, что уровень образования "упал ниже критической отметки". Кроме того, при посещении школы ребенок приобретает навык общения со сверстниками.
"И подерутся во дворе, и девочку за косичку дернет, а потом и записочку напишет. Дома, глядя в компьютер, и правда в трансвеститы потянет", — написал Мясников в телеграме.
Он обращает внимание, что работающим родителям, вероятно, придется уходить с работы, чтобы сидеть с детьми. Оценивая риски очной формы обучения в школах, специалист подчеркнул, что дети практически не болеют COVID-19. При этом от бессимптомных носителей вирус гораздо менее опасен, поэтому детей иногда называют "живыми вакцинами".
"ВОЗ вообще засомневался про возможность передачи коронавируса от бессимптомных носителей", — отметил врач.
Мясников напомнил, что чаще всего возраст родителей не превышает сорока лет и они не болеют COVID-19 в тяжелой форме. При самых плохих раскладах они получат ОРЗ. Что касается бабушек и дедушек, живущих в семье, то риск заражения у них и так есть от домочадцев, а ребенок мало что изменит.
"Больницы и поликлиники для них — последнее место, куда они могут пойти, там наивысшие концентрации инфекций", — напомнил специалист.
Доктор заключил, что вопрос организации безопасности старшего поколения является семейным делом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.