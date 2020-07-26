"В трансвеститы потянет": Мясников раскритиковал дистанционное обучение

По его мнению, ситуация усугубляется тем, что уровень образования "упал ниже критической отметки". Кроме того, при посещении школы ребенок приобретает навык общения со сверстниками.

"И подерутся во дворе, и девочку за косичку дернет, а потом и записочку напишет. Дома, глядя в компьютер, и правда в трансвеститы потянет", — написал Мясников в телеграме .

Мясников напомнил, что чаще всего возраст родителей не превышает сорока лет и они не болеют COVID-19 в тяжелой форме. При самых плохих раскладах они получат ОРЗ. Что касается бабушек и дедушек, живущих в семье, то риск заражения у них и так есть от домочадцев, а ребенок мало что изменит.