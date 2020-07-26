В Бразилии выявили 51 тысячу новых случаев COVID-19

Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия

© AP Photo / Felipe Dana Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки более чем на 51 тысячу, скончались еще свыше 1,2 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным Минздрава, медики в Бразилии за последние 24 часа зарегистрировали 51 147 новых случаев заболевания и 1211 летальных исходов.

Днем ранее эти показатели составляли 55 891 и 1156 соответственно.

За все время распространения инфекции в Бразилии выявили 2 394 513 случаев заражения, 86 449 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.

Отмечается, что после заражения выздоровели более 1,6 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.