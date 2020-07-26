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Распространение нового коронавируса
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В Бразилии выявили 51 тысячу новых случаев COVID-19
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки более чем на 51 тысячу, скончались еще свыше 1,2 тысячи человек,... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T08:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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353
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии выявили 51 тысячу новых случаев COVID-19

01:30 26.07.2020 (обновлено: 08:57 26.07.2020)
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки более чем на 51 тысячу, скончались еще свыше 1,2 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным Минздрава, медики в Бразилии за последние 24 часа зарегистрировали 51 147 новых случаев заболевания и 1211 летальных исходов.
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Скорость распространения нового коронавируса
Днем ранее эти показатели составляли 55 891 и 1156 соответственно.
За все время распространения инфекции в Бразилии выявили 2 394 513 случаев заражения, 86 449 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.
Отмечается, что после заражения выздоровели более 1,6 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пхеньян
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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