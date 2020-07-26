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Ураган "Ханна" достиг побережья Техаса со скоростью ветра до 150 км/ч
Ураган "Ханна", первый в Атлантике в текущем сезоне, достиг побережья Техаса со скоростью ветра до 150 километров в час, сообщил Национальный центр по... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T07:14
сша
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РИА Новости
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сша, техас, в мире

Ураган "Ханна" достиг побережья Техаса со скоростью ветра до 150 км/ч

01:25 26.07.2020 (обновлено: 07:14 26.07.2020)
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© AP Photo / Dan AndersonШторм в США
Шторм в США
© AP Photo / Dan Anderson
Шторм в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Ураган "Ханна", первый в Атлантике в текущем сезоне, достиг побережья Техаса со скоростью ветра до 150 километров в час, сообщил Национальный центр по предупреждению об ураганах США (NHC).
Ураган оказался над сушей в районе барьерного острова Падре-Айленд, в 115 километрах к югу от города Корпус-Кристи.
О пострадавших и разрушениях сведений нет.
Губернатор Техаса Грег Эббот из-за урагана "Ханна" объявил о стихийном бедствии в некоторых округах штата и направил запрос о введении режима чрезвычайной ситуации президенту США Дональду Трампу.
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