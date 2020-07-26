https://ria.ru/20200726/1574924825.html
Ураган "Ханна" достиг побережья Техаса со скоростью ветра до 150 км/ч
Ураган "Ханна", первый в Атлантике в текущем сезоне, достиг побережья Техаса со скоростью ветра до 150 километров в час, сообщил Национальный центр по... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T01:25
2020-07-26T07:14
сша
техас
в мире
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https://ria.ru/20200725/1574922271.html
1
сша
техас
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152156/87/1521568762_0:285:5472:3363_1400x0_80_0_0_8c082e7da55319c5224d3e90120e02a1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, техас, в мире