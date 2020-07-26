Моряки Росгвардии задержали более тысячи нарушителей в прошлом году

"За прошлый год катера Росгвардии совершили более 3400 выходов на боевую службу, военнослужащие морских частей приняли участие в задержании свыше тысячи нарушителей общественного порядка и около 400 плавсредств, изъятии около трех тысяч орудий незаконного лова и более 5,5 тысячи килограммов водных биоресурсов", — говорится в сообщении.