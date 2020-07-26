Моряки Росгвардии задержали более тысячи нарушителей в прошлом году

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Моряки Росгвардии задержали более тысячи нарушителей и около 400 плавсредств за прошлый год, заявили в пресс-службе ведомства в день ВМФ.
"За прошлый год катера Росгвардии совершили более 3400 выходов на боевую службу, военнослужащие морских частей приняли участие в задержании свыше тысячи нарушителей общественного порядка и около 400 плавсредств, изъятии около трех тысяч орудий незаконного лова и более 5,5 тысячи килограммов водных биоресурсов", — говорится в сообщении.
Уточняется, что моряки Росгвардии обеспечивают безопасность объектов в Керченском проливе.
© Фото : пресс-служба РосгвардииРосгвардейцы задержали более 1000 нарушителей и 400 плавсредств на воде в прошлом году
© Фото : пресс-служба Росгвардии
Росгвардейцы задержали более 1000 нарушителей и 400 плавсредств на воде в прошлом году
"В различные годы оказана помощь терпящим бедствие судам, спасено 137 человек в Черном море, Финском и Кольском заливах, на озере Байкал, на Амуре, Волге, Енисее и Урале. Ежегодно совместно с подразделениями МЧС они приходят на помощь жителям прибрежных поселков во время разлива Амура, Уссури, Тунгуски, других полноводных дальневосточных рек", — говорится в сообщении.
На вооружении морских частей Росгвардии находятся противодиверсионные катера проекта 21980 "Грачонок", "Нерей", скоростные транспортно-десантные катера проекта 02510 "БК-16", патрульные катера проекта "Сарган", "Афалина", быстроходные катера проекта "Бл-820", "БЛ-680", катера на воздушной подушке "Хивус", а водолазные подразделения обеспечены современным, в том числе и отечественным водолазным оборудованием и снаряжением.
День Военно-морского флота России отмечается в воскресенье.
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