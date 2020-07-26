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Распространение нового коронавируса
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В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом
КНДР в воскресенье заявила о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране, сообщает ЦТАК. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T01:18
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, кндр (северная корея), в мире

В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом

00:46 26.07.2020 (обновлено: 01:18 26.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. КНДР в воскресенье заявила о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране, сообщает ЦТАК.
Это произошло в городе Кэсон. Как уточняется, 19 июля человек с подозрением на COVID-19 вернулся в страну, незаконно преодолев военно-демаркационную линию между Югом и Севером.
Организация по борьбе с эпидемией в КНДР сообщила, что анализы этого человека показали неопределенный результат. Его поместили в жесткий карантин, власти выявляют тех, кто с ним контактировал.
Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по этому поводу созвало чрезвычайное заседание, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КНДР (Северная Корея)В мире
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00:46В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом
00:43Спецпредставитель США посетит Афганистан
00:43Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом
00:26Военно-морские парады в честь Дня ВМФ состоятся на семи главных базах
00:23Климкина призвали к покаянию после его заявления про Крым
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