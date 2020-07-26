В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом

Это произошло в городе. Как уточняется, 19 июля человек с подозрением на COVID-19 вернулся в страну, незаконно преодолев военно-демаркационную линию между Югом и Севером.

Организация по борьбе с эпидемией в КНДР сообщила, что анализы этого человека показали неопределенный результат. Его поместили в жесткий карантин, власти выявляют тех, кто с ним контактировал.