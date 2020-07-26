В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. КНДР в воскресенье заявила о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране, сообщает ЦТАК.
Это произошло в городе Кэсон. Как уточняется, 19 июля человек с подозрением на COVID-19 вернулся в страну, незаконно преодолев военно-демаркационную линию между Югом и Севером.
Организация по борьбе с эпидемией в КНДР сообщила, что анализы этого человека показали неопределенный результат. Его поместили в жесткий карантин, власти выявляют тех, кто с ним контактировал.
Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по этому поводу созвало чрезвычайное заседание, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.