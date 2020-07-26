Спецпредставитель США посетит Афганистан

ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Спецпредставитель США Залмай Халилзад посетит Афганистан, обсудит внутриафганское урегулирование, к которому стороны "близки, как никогда", сообщил в субботу госдепартамент.
"В Дохе и Кабуле посол Халилзад будет добиваться разрешения оставшихся вопросов в преддверии внутриафганских переговоров, в особенности окончательные обмены пленными и сокращение насилия", - говорится в сообщении.
"В Исламабаде посол Халилзад будет добиваться поддержки Пакистана в усилиях по внутриафганским переговорам", - уточнили в госдепе.
"Стороны сейчас как никогда близки к началу внутриафганских переговоров, следующий ключевой шаг — окончание 40-летней войны в Афганистане. Хотя по вопросу об обмене пленными достигнут прогресс, для полного разрешения вопроса нужны дополнительные усилия", - говорится в заявлении.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и радикальное афганское движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными. К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.