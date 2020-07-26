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Спецпредставитель США посетит Афганистан
Спецпредставитель США Залмай Халилзад посетит Афганистан, обсудит внутриафганское урегулирование, к которому стороны "близки, как никогда", сообщил в субботу... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T00:43
залмай халилзад
афганистан
осло
пакистан
талибан
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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залмай халилзад, афганистан, осло, пакистан, талибан, сша, в мире

Спецпредставитель США посетит Афганистан

00:43 26.07.2020
102
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Спецпредставитель США Залмай Халилзад посетит Афганистан, обсудит внутриафганское урегулирование, к которому стороны "близки, как никогда", сообщил в субботу госдепартамент.
Также Халилзад посетит важные для афганского урегулирования Катар и Пакистан и, кроме того, остановится в Осло и Софии.
"В Дохе и Кабуле посол Халилзад будет добиваться разрешения оставшихся вопросов в преддверии внутриафганских переговоров, в особенности окончательные обмены пленными и сокращение насилия", - говорится в сообщении.
Исламабаде посол Халилзад будет добиваться поддержки Пакистана в усилиях по внутриафганским переговорам", - уточнили в госдепе.
"Стороны сейчас как никогда близки к началу внутриафганских переговоров, следующий ключевой шаг — окончание 40-летней войны в Афганистане. Хотя по вопросу об обмене пленными достигнут прогресс, для полного разрешения вопроса нужны дополнительные усилия", - говорится в заявлении.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и радикальное афганское движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными. К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.
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Залмай ХалилзадАфганистанОслоПакистанТалибанСШАВ мире
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