Спецпредставитель США посетит Афганистан

"В Дохе и Кабуле посол Халилзад будет добиваться разрешения оставшихся вопросов в преддверии внутриафганских переговоров, в особенности окончательные обмены пленными и сокращение насилия", - говорится в сообщении.

"Стороны сейчас как никогда близки к началу внутриафганских переговоров, следующий ключевой шаг — окончание 40-летней войны в Афганистане. Хотя по вопросу об обмене пленными достигнут прогресс, для полного разрешения вопроса нужны дополнительные усилия", - говорится в заявлении.