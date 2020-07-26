У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

По мере того как цена золота растет, глобальный финансовый мир и медиасообщество начинают осознавать, что те инвесторы, многие из которых являются представителями сверхбогатых семей западного мира, которые за любые деньги скупали желтый металл еще в апреле и мае, опять оказались на шаг впереди всех остальных участников финансовых рынков.

В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени. Объяснения столь высокой популярности главного конкурента доллара (а золото — это именно монетарный металл, то есть металл, чья ценность обусловлена его денежными свойствами, а не промышленным применением) выдвигаются самые разные: начиная от всеобщего бегства инвесторов от риска в условиях пандемии коронавируса и заканчивая опасениями, связанными с глобальными (а также сугубо американскими) политическими рисками, которые традиционно делают драгоценные металлы очень привлекательной инвестицией.

Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото". На этом фоне довольно странно смотрелись некоторые российские экономисты и эксперты, которые упорно продвигали в российском инфполе тезис о том, что золото и другие монетарные металлы уже не являются защитными активами и что Россия сейчас якобы находится в ужасном положении из-за того, что в золотовалютных резервах нашей страны очень много золота и сравнительно мало долларовых инструментов, что связано с очевидными санкционными рисками. Практика показала совершенно иную картину — в том смысле, что на данный момент правыми оказались сторонники инвестиций и сбережений с использованием золота, причем нужно отметить, что среди тех, кто предпочитает золото "зеленой бумаге", фигурируют самые разные типы инвесторов, начиная от американских банков JPMorgan и Goldman Sachs, продолжая Центральными банками России и Венгрии и заканчивая миллиардерами-финансистами Джимом Роджерсом и Полом Тудором Джонсом.

Агентство Bloomberg отмечает , что так называемые умные деньги (так на финансовых рынках традиционно именуют фонды и инвесторов с большими кошельками и самой точной информацией) сейчас продолжают предпочитать золото, несмотря на вроде бы прекрасные результаты американского рынка акций, которые в теории должны были их отвлечь от траты денег на слитки золота.

Анализируя результаты опроса суверенных инвестиционных фондов и центральных банков, который был проведен финансовым гигантом Invesco (сама эта компания управляет активами на примерно один триллион долларов), журналисты Bloomberg наткнулись на интересный контраст между отношением этих умных денег к финансовым активам и драгоценному металлу:

"Сравните недоверие к акциям с растущим энтузиазмом в отношении золота. Изменение цены золота в этом году было впечатляющим. Золотые жуки аплодируют драгоценному металлу, считая его чем-то вроде страхового полиса от финансовых манипуляций со стороны монетарных властей, которые разожгут безудержную инфляцию в не очень отдаленном будущем; скептики высмеивают золото, считая его "бесполезным камнем". Но, как показывает опрос Invesco, центральные банки в последние годы вкладывают больше средств в золото. И этому интересу есть куда расти. Согласно отчету Invesco, около 18 процентов центральных банков планируют увеличить свои золотые запасы в следующем году, а 23 процента суверенных фондов намерены увеличить свои вложения в золото".

Несмотря на то что финансовые рынки в условиях повышенной неопределенности отличаются повышенной волатильностью и цены на любые активы, в том числе на драгоценные металлы, могут колебаться резким образом и в непредсказуемом направлении, некоторые представители крупных финансовых структур указывают, что факторы, способствующие долгосрочному росту цен, никуда не делись.

Южную Америку и "Джордж Геро, управляющий директор RBC Wealth Management (дивизион управления активами Королевского банка Канады . — Прим. ред.), заявил финансовому порталу MarketWatch , что повышение цен на золото "вызвано идеальном штормом пандемических заголовков, мягкого доллара и процентных ставок на фоне роста глобального экономического стимулирования". Он также считает, что "цикл (роста цен на золото. — Прим. ред.) может длиться дольше, чем обычные циклы", поскольку пандемия задевает в том числе Европу Азию , а также США".