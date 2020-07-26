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Голубому топливу Земли может настать "черный лебедь"
Ситуация на газовом рынке продолжает оставаться напряженной. Котировки последние месяцы колеблются в диапазоне 50-70 долларов за тысячу кубометров, что несет... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T08:03
россия
ямал спг
газпром
китай
европа
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природный газ
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155347/18/1553471852_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_2eee1d33ec84f18bf0e19a64f469cb5f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ямал спг, газпром, китай, европа, сша, природный газ, авторы, мнение - авторы

Голубому топливу Земли может настать "черный лебедь"

08:00 26.07.2020 (обновлено: 08:03 26.07.2020)
21962
© РИА Новости / Евгений БиятовТруба газопровода
Труба газопровода
© РИА Новости / Евгений Биятов
Труба газопровода. Архивное фото
Александр Собко
Александр Собко
Все материалы
Ситуация на газовом рынке продолжает оставаться напряженной. Котировки последние месяцы колеблются в диапазоне 50-70 долларов за тысячу кубометров, что несет убытки всем производителям, а для многих из них поставки убыточны даже по операционным расходам. По мнению "Газпрома", цены на газ в Европе уже прошли дно, а начало более устойчивой балансировки рынка можно ожидать в четвертом квартале.
Действительно, таких сверхнизких цен в новейшей истории газового рынка еще не было, даже в сложном 2009 году они все же находились на уровне 140 долларов за тысячу кубометров. Кроме того, сейчас исчезает "нефтяная поддержка" цен, так как контрактов на газ с ценовой привязкой к нефти становится все меньше. К примеру, в Европе у "Газпрома" уже всего 30 процентов нефтяных контрактов, а Норвегия давно перешла исключительно на продажи газа по ценам газовых бирж. До недавнего времени оплотом нефтяной индексации был СПГ, особенно в Азии. Но и здесь все постепенно меняется: в 2019 году уже только 60 процентов СПГ продавалось с привязкой к нефтяным котировкам, а оставшиеся 40 процентов — на условиях независимого ценообразования на газ (правда, вероятно, в этих 40 процентах — значительный вклад продаж СПГ в Европе).
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Ситуация с балансом спроса и предложения на газовом рынке немного отличается от ситуации на рынке нефтяном. С одной стороны (трудности для газа), здесь нет ОПЕК+, больше избыток мощностей, а добыча при недоинвестировании падает нет так быстро, как в случае нефти. С другой стороны (в плюс для газа) — коронавирусный провал спроса не так силен, как в нефтяном секторе. На текущий год OIES прогнозирует снижение глобального спроса на пять процентов (это примерно 200 миллиардов кубометров) по сравнению с "докоронавирусным" прогнозом на 2020 год. И падение спроса примерно на 140 миллиардов по сравнению с прошлым годом, ранее ожидался рост год к году. Часть этого провала придется и на международную торговлю.
Так или иначе, быстрого восстановления ожидать трудно, ведь (как и в нефтянке) падение цен сопровождалось ограничением предложения. И при малейшем росте цен эта "сжавшаяся пружина" лишнего газа вновь выпрямится. Можно выделить снижение предложения по двум основным направлениям:
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Во-первых, американский СПГ. Сейчас мы, вероятно, наблюдаем минимальные объемы экспорта СПГ из США: по сравнению с максимумами марта объемы экспорта сократились более чем в два раза. И это при том, что с тех пор мощности по сжижению выросли за счет достройки и запуска новых заводов. Американские мощности СПГ составляют уже чуть больше 100 миллиардов кубометров в год в пересчете на газообразное топливо. Это существенные объемы. Для сравнения: весь мировой рынок СПГ в 2019 году — 480 миллиардов кубометров. Вот только загружены заводы в США сейчас в лучшем случае на 40 процентов, возможно, и меньше. С одной стороны, это очевидный кризис американской модели экспорта газа. Но это означает и то, что 60 миллиардов кубометров мощностей затаились и ждут лучших цен.
И несмотря на то, что полная себестоимость американского СПГ находится на уровне 200 долларов за тысячу кубометров, решение о возобновлении экспорта будет принято, если выручка будет покрывать только операционные затраты. А значит, нужно небольшое повышение цены — с текущих 70 долларов буквально на 30-40 долларов — чтобы американский экспорт СПГ вновь оживился.
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Ту же логику можно применить и по отношению к "Газпрому", да и некоторым другим экспортерам трубопроводного газа в Европу. Между "ценовой войной" и сверхограничением поставок компания выбрала промежуточную стратегию: экспорт все же ограничен, но умеренно.
"Газпром" ожидает в этом году экспорт в дальнее зарубежье в 166-169 миллиардов, и это, скорее, оптимистичный прогноз. Что также означает, что компания в текущем году поставит в лучшем случае на 30-40 миллиардов кубометров меньше своей негласной нормы в 200 миллиардов кубометров, заданной в последние годы. И при первой же возможности увеличит объемы, благо и добычных, и трубопроводных мощностей в избытке.
Тем более что ряд производителей СПГ в мире (в том числе и наш "Ямал СПГ"), несмотря на низкие цены, работают с полной загрузкой. Этому способствует в том числе продажа добываемого попутно конденсата, в результате чего операционные расходы на производство непосредственно СПГ практически отсутствуют.
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В этих условиях понятно, что восстановление цен до 200 долларов за тысячу кубометров, которые и необходимы большинству производителей СПГ для покрытия всех расходов, не будет быстрым. Кстати, примерно такой была экспортная цена "Газпрома" еще в прошлом году.
Но, по большому счету, всех волнуют долгосрочные перспективы газового рынка. Две недавние истории неплохо подчеркивают этот аспект.
Во-первых, на днях активно обсуждалось успешное привлечение финансирования для нового СПГ-проекта Mozambique LNG (оператор и крупнейший акционер — Total), объем кредитов 15-16 миллиардов долларов, вся стоимость проекта свыше 20 миллиардов. Конечно, подобные крупные истории всегда в фокусе, но сейчас повышенный интерес понятен: в условиях кризиса на газовом рынке искать финансирование становится сложнее, поэтому успех здесь можно трактовать так, что кредиторы видят перспективы восстановления газового рынка.
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Второй сюжет — недавнее решение Уоррена Баффетта о покупке американской газовой компании Dominion Energy. Инвестиции в сектор также трактовались наблюдателями, что гуру фондовых рынков верит в восстановление. Тут, правда, стоит отметить, во что вложился Баффетт. Компания не занимается собственно добычей газа, она владеет преимущественно газопроводами в США, а также небольшим заводом СПГ. То есть выгоду компания будет получать в первую очередь от роста объемов прокачки газа.
Но в США, даже в случае некоторого охлаждения сланцевой добычи и роста нынешних низких цен, газ будет стоить дешевле, чем в странах-импортерах, речь может идти о стабильной сланцевой добыче при цене в сто с небольшим долларов за тысячу кубометров. Для импортеров газа (Азия, Европа) такой долгосрочной цены быть не может, она никогда не окупит новые полные издержки производителей.
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Так или иначе, большинство долгосрочных прогнозов предполагает рост глобального спроса на газ, рост импорта и международной торговли. Проблема опять-таки в цене: для этого роста газ должен быть достаточно дешев (иначе, к примеру, с ним начинает конкурировать даже ВИЭ), а низкие цены уже создают сложности на стороне производства.
И конечно, фактор "черных и белых лебедей": уголь, Китай, климатическая повестка, а также их смесь. Причем трактовки одних и тех же аспектов могут быть прямо противоположные.
К примеру. Курс на полную декарбонизацию в Европе к 2050 году уже активно обсуждается. Понятно, что это будет дорого. Но намного важней, как поведет себя Азия. Там таких радикальных планов нет, но есть много угля в потреблении. Известно, что с целью снижения выбросов уголь можно замещать газом. Но можно и не торопиться — и, к примеру, планомерно замещать уголь возобновляемыми источниками без "промежуточного" топлива в виде газа. В зависимости от развития сценария, который выберут эти страны, и спрос на газ может отличаться.
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РоссияЯмал СПГГазпромКитайЕвропаСШАПриродный газАвторыМнение - Авторы
Популярные комментарии
Вывод один: углеводородам как сверхприбыльному локомотиву экономики наступил конец.
26 июля, 10:36
Руслан Тлеуж
1533008
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