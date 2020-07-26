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Сериал "Внешние отмели" продлили на второй сезон
Netflix продлил сериал для подростков "Внешние отмели" на второй сезон, сообщает Variety. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T04:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
кино и сериалы, новости культуры, netflix

Сериал "Внешние отмели" продлили на второй сезон

04:45 26.07.2020
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© Netflix (2020)Кадр из сериала "Внешние отмели"
Кадр из сериала Внешние отмели
© Netflix (2020)
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Netflix продлил сериал для подростков "Внешние отмели" на второй сезон, сообщает Variety.
Актерский состав останется прежним, в том числе Чейз Стоукс, Руди Пэнкоу, Мэдисон Бэйли и Джонатан Дэвисс вернуться к своим ролям.
Шоураннеры и исполнительные продюсеры у второго сезона будут прежние: Джонас Пейт, Джош Пейт и Шеннон Берк.
Премьера проекта на Netflix состоялась 15 апреля.
"Внешние отмели" рассказывает про жизнь подростков на острове в Северной Калифорнии. Население здесь поделено на две категории: богачи и бедняки. Главные герои – из числа вторых.
Они находят затонувшую лодку, которая выводит их на след пропавшего отца одного из персонажей и поиски клада в 400 миллионов долларов.
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