Сериал "Внешние отмели" продлили на второй сезон

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Netflix продлил сериал для подростков "Внешние отмели" на второй сезон, . Netflix продлил сериал для подростков "Внешние отмели" на второй сезон, сообщает Variety.

Актерский состав останется прежним, в том числе Чейз Стоукс, Руди Пэнкоу, Мэдисон Бэйли и Джонатан Дэвисс вернуться к своим ролям.

Шоураннеры и исполнительные продюсеры у второго сезона будут прежние: Джонас Пейт, Джош Пейт и Шеннон Берк.

Премьера проекта на Netflix состоялась 15 апреля.

"Внешние отмели" рассказывает про жизнь подростков на острове в Северной Калифорнии. Население здесь поделено на две категории: богачи и бедняки. Главные герои – из числа вторых.