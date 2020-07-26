https://ria.ru/20200726/1574883463.html
На Бермудах ищут удаленных работников и предлагают год проживания
Министерство труда Бермудских островов предлагает один год проживания удаленным работникам и студентам, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:09
2020-07-26T12:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, бермуды
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости.
Министерство труда Бермудских островов предлагает один год проживания удаленным работникам и студентам, сообщает
Travel and Leisure.
Из-за пандемии коронавируса туризм на Бермудских островах преостановился. Теперь правительство надеется, что новая программа для удаленных сотрудников даст необходимый импульс экономике. Она будет запущена 1 августа, и любой желающий сможет подать заявку на получение годичной визы. Обойдется программа резидентуры в 263 доллара.
Заявители должны быть старше 18 лет, иметь медицинскую страховку и "приятный характер". Также им нужно будет доказать, что они работают в компании или учатся в университете за пределами Бермудских островов. Важно, чтобы у резидентов был доход, и они не начали искать работу на Бермудских островах.
Путешественники, не желающие жить целый год на Бермудах, могут находиться там без визы до полугода. Правительство продлило максимальный безвизовый срок пребывания иностранца с 90 до 180 дней.
Сейчас в течение первых двух недель пребывания на Бермудских островах туристы обязаны сдавать тесты на коронавирус каждые несколько дней и соблюдать ночной комендантский час. На улицу нельзя выходить с полуночи до пяти утра.