На Бермудах ищут удаленных работников и предлагают год проживания

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Министерство труда Бермудских островов предлагает один год проживания удаленным работникам и студентам, Министерство труда Бермудских островов предлагает один год проживания удаленным работникам и студентам, сообщает Travel and Leisure.

Из-за пандемии коронавируса туризм на Бермудских островах преостановился. Теперь правительство надеется, что новая программа для удаленных сотрудников даст необходимый импульс экономике. Она будет запущена 1 августа, и любой желающий сможет подать заявку на получение годичной визы. Обойдется программа резидентуры в 263 доллара.

Заявители должны быть старше 18 лет, иметь медицинскую страховку и "приятный характер". Также им нужно будет доказать, что они работают в компании или учатся в университете за пределами Бермудских островов. Важно, чтобы у резидентов был доход, и они не начали искать работу на Бермудских островах.

Путешественники, не желающие жить целый год на Бермудах, могут находиться там без визы до полугода. Правительство продлило максимальный безвизовый срок пребывания иностранца с 90 до 180 дней.