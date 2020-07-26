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https://ria.ru/20200726/1574883185.html
Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
Стюардесса посоветовала не пользоваться бортовыми наушниками, так как они не новые и есть риск заразиться ушными инфекциями, сообщает Express. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T22:51
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, самолеты, новости - туризм

Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете

22:50 26.07.2020 (обновлено: 22:51 26.07.2020)
2054
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Стюардесса посоветовала не пользоваться бортовыми наушниками, так как они не новые и есть риск заразиться ушными инфекциями, сообщает Express.
Наушники в пластиковой упаковке выглядят неиспользованными, но, на самом деле, их чистят и упаковывают, чтобы пассажиры не сомневались в их новизне. Чистка не избавляет их от всех микробов. Таким образом, можно заразиться различными ушными заболеваниями.
Бывшая бортпроводница отметила, что авиакомпании даже не удосуживаются менять пенистые детали наушника. Там могут оставаться микробы, поэтому она советует рвать их после использования, дабы авиакомпании пришлось заменить эту деталь.
Но лучше все же иметь личные наушники и не прикасаться к бортовым.
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