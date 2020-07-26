https://ria.ru/20200726/1574883185.html
Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
Стюардесса посоветовала не пользоваться бортовыми наушниками, так как они не новые и есть риск заразиться ушными инфекциями, сообщает Express. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T22:50
2020-07-26T22:51
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости.
Стюардесса посоветовала не пользоваться бортовыми наушниками, так как они не новые и есть риск заразиться ушными инфекциями, сообщает
Express.
Наушники в пластиковой упаковке выглядят неиспользованными, но, на самом деле, их чистят и упаковывают, чтобы пассажиры не сомневались в их новизне. Чистка не избавляет их от всех микробов. Таким образом, можно заразиться различными ушными заболеваниями.
Бывшая бортпроводница отметила, что авиакомпании даже не удосуживаются менять пенистые детали наушника. Там могут оставаться микробы, поэтому она советует рвать их после использования, дабы авиакомпании пришлось заменить эту деталь.
Но лучше все же иметь личные наушники и не прикасаться к бортовым.