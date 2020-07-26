В США аллигаторы научились переходить дорогу в положенном месте

Ролик снял в парке Хантингтон-Бич посетитель Билл Энджелл. Затем он выложил его в социальные сети, чтобы показать общественности, какими "законопослушными" бывают крокодилы.

Аллигаторы направлялись к водоему. На кадрах видно, как крокодилы по очереди спокойно идут по пешеходному переходу на глазах у изумленных туристов.