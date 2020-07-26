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Туризм
https://ria.ru/20200726/1574875642.html
В США аллигаторы научились переходить дорогу в положенном месте
В Южной Каролине сняли на видео, как три аллигатора пересекают дорогу по пешеходному переходу, сообщает Upi. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T00:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, крокодилы, новости - туризм, южная каролина, сша

В США аллигаторы научились переходить дорогу в положенном месте

00:49 26.07.2020
38
© Фото : Bill AngellАллигатор переходит дорогу в государственном парке Хантингтон-Бич
Аллигатор переходит дорогу в государственном парке Хантингтон-Бич
© Фото : Bill Angell
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. В Южной Каролине сняли на видео, как три аллигатора пересекают дорогу по пешеходному переходу, сообщает Upi.
Ролик снял в парке Хантингтон-Бич посетитель Билл Энджелл. Затем он выложил его в социальные сети, чтобы показать общественности, какими "законопослушными" бывают крокодилы.
Аллигаторы направлялись к водоему. На кадрах видно, как крокодилы по очереди спокойно идут по пешеходному переходу на глазах у изумленных туристов.
Стоп-кадр видео нападения аллигатора на каяк Пита Джойса на реке Ваккамо в штате Северная Каролина
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