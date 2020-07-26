https://ria.ru/20200726/1574875642.html
В США аллигаторы научились переходить дорогу в положенном месте
В Южной Каролине сняли на видео, как три аллигатора пересекают дорогу по пешеходному переходу, сообщает Upi. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T00:49
2020-07-26T00:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, крокодилы, новости - туризм, южная каролина, сша