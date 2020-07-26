Народная программа: в Архангельске жители создадут стратегию развития

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Архангельской области жители помогут создать стратегию развития региона. Документ подготовлен экспертами и специалистами разных отраслей, при этом обсудить, дополнить и скорректировать программу смогут жители, сообщается на официальном портале правительства Архангельской области. Уточняется, что программа будет реализована при поддержке правительства России.

"Нам нужны хорошие дороги, современное образование, качественная медицина, достойная работа. Экономика эффективна, только если она улучшает жизнь людей. Социальная справедливость — задача власти и общества. Чтобы достигнуть этого, нам нужны четкий план действий и грамотное использование наших ресурсов", — отметил руководитель Архангельской области Александр Цыбульский.

Участие в обсуждении документа проходит на сайте проразвитие29.рф . На портале можно заполнить предложенную анкету или оставить сформулированное предложение в отдельной вкладке.

Также в каждом муниципалитете региона в ближайшие дни появятся специальные ящики, при помощи которых можно направить предложения и дополнения к плану развития области.

Еще одна форма совместной работы над программой ускоренного социально-экономического развития "Вместе мы сильнее!" — территориальные обсуждения, которые уже стартовали и пройдут во всех городских округах и районах области.