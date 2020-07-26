Королева с русскими корнями. Хелен Миррен — 75!

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Актриса, сыгравшая не только английских королев Елизавет — первую и вторую, но и Екатерину Великую, обладательница "Оскара", Дама Британской империи — она оставила татуировку на руке в память о веселой вечеринке 40 лет назад, не постеснялась сняться обнаженной в 65 и покрасила волосы в розовый после серии "Топ-модели по-американски". Начинала с постановок Шекспира, а сейчас с удовольствием снимается в фильмах с Вином Дизелем. Хелен Миррен, она же Елена Лидия Васильевна Миронова, сегодня отмечает 75-летний юбилей.
Аленушка из пригорода Лондона
Если ввести в поисковик запрос "Хелен Миррен", то одно из самых частых продолжений фразы — "русская". Правда, сама актриса об этом может узнать только с чужих слов — по-русски она не читает и не пишет, хотя об этом и сожалеет. Из России был ее дедушка — военный инженер при Русском правительственном комитете в Лондоне, бежавший в Великобританию после революции. Когда он умер, его сын переименовал себя из Василия в Бэзила, а свою дочь Елену — дед называл ее Аленушкой — в Хелен.
Через много лет, уже оскароносной актрисой, Хелен решила найти родственников в России. Ехать от Москвы пришлось недолго — в 200 километрах, в селе Курьяново, живут внуки сестер ее бабушки. "Я думала встретить таких замотанных, закрытых советских тетенек, а они — открытые, сердечные, умеют радоваться!" — удивлялась она.
Из учителей — в актрисы
Отец — иммигрант, очень страдавший от этого и мечтающий о максимальной ассимиляции для своих детей, мать — из семьи мясника.
© AP PhotoАнглийская актриса Хелен Миррен и американский актер Джон Ши. 1979 год
© AP Photo
Английская актриса Хелен Миррен и американский актер Джон Ши. 1979 год
Маленькая Хелен мечтала быть как Анна Павлова, но ее не приняли в балетную академию. Чуть позже она решила стать драматической актрисой, и снова неудача: у родителей хватило денег только на колледж, где готовили школьных учителей. Там был факультет драмы, где все-таки можно было получить какое-то представление об актерском мастерстве. Видимо, этого хватило — девушка попала на прослушивание в Лондонский молодежный театр, и ее сразу ввели в постановку "Сон в летнюю ночь".
27 февраля, 08:00КультураХелен Миррен: я перешла от Шекспира к Вину Дизелю
Первая популярность пришла к Миррен именно в театре: она играла в "Олд Вик", в Королевской Шекспировской труппе. Родители ходили на все ее спектакли, но однажды не пришли. Пора уже было выходить на сцену, когда Хелен позвали к телефону. Это звонила мать. Только что умер отец.
"У меня подкосились ноги, я рухнула на пол. Когда пришла в себя, кто-то поднес мне к уху трубку — мама все еще говорила. И я услышала: "Встань и иди работать. Делай шоу". Я встала и пошла "делать шоу", — вспоминает актриса и добавляет, что с тех пор поняла: уважительная причина невыхода на сцену только одна — собственная смерть.
Секс-символ для интеллектуалов
© Memorial Enterprises (1973)Кадр из фильма "О, счастливчик"
© Memorial Enterprises (1973)
Кадр из фильма "О, счастливчик"
Хелен пробовала себя и на телевидении — в проектах "Театр субботнего вечера", "Пьеса дня", "Великие представления", сериалах "Кузина Бетта", "Триллер". Но прорывом для нее стала роль в фильме "О, счастливчик" с Малкольмом МакДауэллом, прославившимся после "Заводного апельсина" Кубрика. Героиня Миррен, сложная и сильная, запомнилась зрителям и положила начало амплуа британки, которому она осталась верна в 30, 50 и даже 70 лет.
Их дуэт с МакДауэллом засветился и в скандальной эротической картине Тинто Брасса "Калигула". Хелен в роли жены политика — снова сильная, умная, привлекательная и… обнаженная. Вообще, считается, что Миррен чаще других актрис классической английской школы появлялась на экране без одежды, за что ее прозвали "секс-символом для интеллектуалов". Один из последних случаев — в 65 лет на фотосессии в поддержку фильма "Ранчо любви".
© Felix Cinematografica (1979)Кадр из фильма "Калигула"
© Felix Cinematografica (1979)
Кадр из фильма "Калигула"
"Я предпочитаю открытую сексуальность вульгарной похотливости", — говорит она и уточняет, что тогда оправдывала для себя откровенные сцены необходимостью зарабатывать деньги, а также войти в профессию.
Еще долго материальная сторона была важной для актрисы, которая росла в бедности, но мечтала стать богатой — чтобы "купить маме все, чего она захочет". Хотела убедиться, что справедливость существует. Сейчас Хелен много жертвует на благотворительность, становясь символом справедливости для многих других.
Королева идет!
© Enigma Productions (1984)Кадр из фильма "Дневник террориста"
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Кадр из фильма "Дневник террориста"
© Enigma Productions (1984)
© Allarts (1989)
Кадр из фильма "Повар, вор, его жена и ее любовник"
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Кадр из фильма "Повар, вор, его жена и ее любовник"
© Allarts (1989)
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Кадр из фильма "Дневник террориста"
© Enigma Productions (1984)
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Кадр из фильма "Повар, вор, его жена и ее любовник"
© Allarts (1989)
Буквально через пару лет после "Калигулы" Хеллен снялась в драме "Дневник террориста" и получила приз Каннского фестиваля за лучшую женскую роль. Еще одна культовая работа — в фильме "Повар, вор, его жена и ее любовник" легендарного Питера Гринуэйя. Потом — снова сериалы, по большей части детективные ("Главный подозреваемый", "Первый взгляд" и другие). Уже тогда Миррен попробовала на себя образ венценосной особы, сыграв королеву Шарлотту в фильме "Безумие короля Георга" (1994 год).
© Channel Four Films (1994)Кадр из фильма "Безумие короля Георга"
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Кадр из фильма "Безумие короля Георга"
© Channel Four Films (1994)
© Channel 4 Television Corporation (2004)Кадр из сериала "Елизавета I"
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Кадр из сериала "Елизавета I"
© Channel 4 Television Corporation (2004)
© BIM Distribuzione (2005)Кадр из фильма "Королева"
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Кадр из фильма "Королева"
© BIM Distribuzione (2005)
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Кадр из фильма "Безумие короля Георга"
© Channel Four Films (1994)
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Кадр из сериала "Елизавета I"
© Channel 4 Television Corporation (2004)
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Кадр из фильма "Королева"
© BIM Distribuzione (2005)
Но настоящий "королевский период" начался в ее карьере уже в 2000-х: в 2005-м она стала Елизаветой I в одноименном сериале, за что удостоилась премии "Эмми", через год — Елизаветой II в фильме "Королева" о реакции монаршей семьи на гибель принцессы Дианы. Именно эта роль принесла ей "Оскара".
Обе королевы в исполнении Миррен — строгие, сдержанные, но лишь на первый взгляд. На самом деле, у них свои слабости, они — обычные женщины, достойны сопереживания. Кстати, говорят, что Елизавета II до сих пор не посмотрела фильм с Миррен, потому что не хочет снова вспоминать одни из самых тяжелых дней в своей жизни.
© Aesop Entertainment (2019)Кадр из сериала "Екатерина Великая"
© Aesop Entertainment (2019)
Кадр из сериала "Екатерина Великая"
В прошлом году актриса сыграла Екатерину II в сериале "Екатерина Великая". Его много обсуждали, ругали за искажение исторической действительности. Претензий ни у кого не было, кажется, только к исполнительнице главной роли. Миррен снова применила свой любимый принцип "показать монарха живым человеком" и не прогадала.
© AP Photo / Invision/ Amy SussmanХелен Миррен в платье Dolce & Gabbana в Нью-Йорке. 30 ноября 2015 года
© AP Photo / Invision/ Amy Sussman
Хелен Миррен в платье Dolce & Gabbana в Нью-Йорке. 30 ноября 2015 года
Похоже, Хелен не тиражирует удачный прием, и это не просто часть ее творческого метода, а отношение к жизни. На мероприятие со строгим дресс-кодом надеть платье с детским рисунком. В утомительной пробке под прицелом папарацци выставить ноги в окно. Согласиться сыграть в "Форсаже 9" из-за симпатии к Вину Дизелю. Но при этом не переставать быть королевой и, как Миррен рассказывает в интервью, немножко русской — с любовью к снегу, водке и мукам совести.
27 октября 2019, 08:00КультураВ постели, на троне, на земле и на море. Две Екатерины Великие