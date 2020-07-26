Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200726/1574818411.html
"Против России и Китая": чем американцы усиливают свою авиацию
В Пентагоне считают, что в случае войны с Россией и Китаем у американской авиации возникнут трудности с переброской грузов и солдат на небольшие расстояния... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T08:03
uh-1 (вертолет)
mcdonnell douglas ah-64 apache
sikorsky uh-60 black hawk
ввс сша
министерство обороны сша
сша
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574646477_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5ffb1f928d384ef7f1ed044d0f6ad38a.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20181029/1531695047.html
Обратно загонят в долги страну с этими грандиозными планами сколько выпустят долговых фантиков очень интересно а кто купит эти фантики долговые сколько глупцов в мире найдется тоже интересно а когда будет возврат что есть сейчас походу пирамида растет не по дням а по часам с амбициами США походу эта гора фантиковая скоро рухнет но амбиции останутся смешно
25
3
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574646477_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5ffb1f928d384ef7f1ed044d0f6ad38a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574646477_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_12922bcda124ed6ed955c3fa7de8326f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574646477_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_30ba54c5dc3728f2c9a183dab4e6e3f3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
uh-1 (вертолет), mcdonnell douglas ah-64 apache, sikorsky uh-60 black hawk, ввс сша, министерство обороны сша, сша, безопасность

"Против России и Китая": чем американцы усиливают свою авиацию

08:00 26.07.2020 (обновлено: 08:03 26.07.2020)
13644
CC BY-SA 4.0 / Danazar / Конвертоплан Bell V-280 Valor
Конвертоплан Bell V-280 Valor
CC BY-SA 4.0 / Danazar /
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Андрей Коц. В Пентагоне считают, что в случае войны с Россией и Китаем у американской авиации возникнут трудности с переброской грузов и солдат на небольшие расстояния. Поэтому в ВВС США всерьез заинтересовались программой так называемых вертолетов будущего, реализуемой в интересах сухопутных войск. О том, что это за машины, — в материале РИА Новости.

Не хватает вертолетов

Сегодня в американских ВВС около 200 вертолетов — это поисково-спасательные HH-60 в различных модификациях, многоцелевые UH-1N и учебно-тренировочные TH-1H. Винтокрылой техники для перевозки грузов и выполнения других задач в военно-воздушных силах нет. По мнению специалистов, это серьезно ограничит их возможности в масштабном вооруженном конфликте.
CC BY-SA 2.0 / Tim Felce (Airwolfhound) / Sikorsky HH-60 Pave Hawk
Sikorsky HH-60 Pave Hawk
CC BY-SA 2.0 / Tim Felce (Airwolfhound) /
Sikorsky HH-60 Pave Hawk
“Учитывая уязвимость наших крупных военно-воздушных баз для близкого по силе противника, нет гарантий, что мы сможем безопасно доставлять на них грузы, — сообщил журналистам генерал-лейтенант ВВС США Уоррен Берри. — В случае войны с Россией и Китаем мы перебросим с этих баз часть самолетов на аэродромы наших партнеров и союзников. С одной стороны, это снизит угрозу для нашей техники, с другой — осложнит ее обслуживание. Доставка запчастей и вспомогательного оборудования на передовые базы может стать проблемой”.
По словам генерала, ВВС остро нуждаются в легких, быстрых и маневренных вертолетах. Пентагон рассматривает несколько вариантов. Один из них, программа Agility Prime представляет недавно зародившийся коммерческий рынок "летающих автомобилей" — экспериментальных летательных аппаратов, предназначенных для перевозки грузов, поисково-спасательных операций и транспортировки личного состава. Второй вариант — армейский проект Future Vertical Lift (FVL) по созданию боевых вертолетов нового поколения.

На замену "ветеранам"

FVL стартовал в 2009-м. В Пентагоне проанализировали опыт применения армейской авиации в Ираке и Афганистане и пришли к выводу, что огромный американский вертолетный флот постепенно ветшает. В зоне боевых действий винтокрылые машины совершают в пять раз больше вылетов, чем в мирное время, что значительно сокращает их ресурс и увеличивает стоимость ремонта и обслуживания. Производители долго ограничивались модернизацией старых вертолетов и не занимались разработкой новых.
Военнослужащие во время показательных выступлений
29 октября 2018, 15:18Сказано в эфире
Эксперт о российском вертолете будущего: здесь скорость – очень важная вещьВ Сети опубликовали изображения российского вертолета будущего. В эфире радио Sputnik эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко прокомментировал фотографии и рассказал о применяемой технологии "наступающей лопасти".
Программа FVL предусматривает создание целого семейства перспективных машин для замены ветеранов UH-60 Black Hawk, AH-64 Apache, CH-47 Chinhook и OH-58 Kiowa. Новые вертолеты будут быстрее, смогут поднимать в воздух больше грузов, дальше летать. В то же время их проще обслуживать и дешевле эксплуатировать. Речь идет о машинах пяти классов: легкие разведывательно-ударные, средние ударные, средние пассажирские, тяжелые грузовые и "ультра" — с возможностями транспортного самолета тактической авиации.
Первые серийные вертолеты, как ожидается, поступят в армию к 2030-му. В конкурсе на разработку участвуют ведущие американские военные концерны. Правда, далеко не все дошли до летных прототипов или хотя бы представили концептуальный дизайн. Однако даже то, что уже есть, подтверждает: планы у Пентагона амбициозные.
CC BY-SA 4.0 / Danazar / Конвертоплан Bell V-280 Valor
Конвертоплан Bell V-280 Valor
CC BY-SA 4.0 / Danazar /
Конвертоплан Bell V-280 Valor
Так, несколько лет назад компании Bell Helicopters и Lockheed Martin продемонстрировали прототип конвертоплана V-280 Valor. Это прообраз серийной машины, которая заменит в армии UH-60 Black Hawk. Конвертоплан разгоняется до 520 километров в час, его боевой радиус — почти полторы тысячи километров.
В мае 2018-го опытный образец V-280 Valor совершил полет в так называемом самолетном режиме. На испытаниях он показал 350 километров в час. Предполагается, что на борт новая машина сможет брать от шести до 11 пассажиров или до 4,5 тонны грузов.

Перспектива серии

В прошлом году компания Bell Helicopters представила 3D-презентацию разведывательно-ударного Bell 360 Invictus, внешне очень напоминающего вертолет-"невидимку" RAH-66 Comanche, программу которого закрыли в нулевых.
© Фото : Bell HelicoptersРазведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus
Разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus
© Фото : Bell Helicopters
Разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus
Крейсерская скорость — 330 километров в час. Крыло создает до 50 процентов подъемной силы. Боевой радиус — 220 километров. Вооружение — пушка калибра 20 миллиметров, ракеты, бомбы.
Sikorsky S-97 Raider
Sikorsky S-97 Raider
Sikorsky S-97 Raider
Главный конкурент Bell в нише скоростного разведывательно-ударного вертолета — концерн Sikorsky Aircraft. Его S-97 Raider поднялся в воздух еще в 2015-м. Это первый американский вертолет с соосной схемой несущих винтов. По сравнению с другими легкими военными винтокрылыми машинами увеличили маневренность, выносливость, максимальную высоту. Машину оснастят различными типами вооружения и разведывательной аппаратурой для тактических миссий. Скорость — до 410 километров в час.
© Фото : Public DomainSikorsky–Boeing SB-1 Defiant
Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant
© Фото : Public Domain
Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant
Также известно о проекте среднего вертолета от Sikorsky Aircraft и Boeing в двух модификациях — транспортной и ударной — для замены UH-60 и AH-64 Apache соответственно. Это перспективная машина SB-1 Defiant, совершившая первый полет в марте прошлого года. Как и у S-97, у SB-1 два несущих винта по соосной схеме. Крейсерская скорость — 460 километров в час. Разработчики уверяют, что SB-1 будет быстрым, маневренным, малозаметным и способным действовать в самых трудных погодных условиях.
Между американскими оборонными концернами разворачивается нешуточная борьба за рынок “вертолетов будущего”. И далеко не факт, что к 2030-му запустят в серию все пять типов машин, которые хочет получить Пентагон. По данным американских СМИ, сухопутным войскам нужно не менее четырех тысяч новых вертолетов. Чтобы их построить, потребуется немало средств и времени.
221001431134
Обсудить 3
UH-1 (вертолет)McDonnell Douglas AH-64 ApacheSikorsky UH-60 Black HawkВВС СШАМинистерство обороны СШАСШАБезопасность
Популярные комментарии
Обратно загонят в долги страну с этими грандиозными планами сколько выпустят долговых фантиков очень интересно а кто купит эти фантики долговые сколько глупцов в мире найдется тоже интересно а когда будет возврат что есть сейчас походу пирамида растет не по дням а по часам с амбициами США походу эта гора фантиковая скоро рухнет но амбиции останутся смешно
26 июля, 08:56
ISIg Sap
2201002
Рекомендуем
Труба газопровода
Голубому топливу Земли может настать "черный лебедь"
Золотой слиток
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Главная площадь древнего Тикаля
Ужасный конец цивилизации майя. Ученые назвали главные версии
Афганский фермер работает на маковом поле на окраине Джелалабада
"Все наживаются на маке". Кто стоит за наркотрафиком из Афганистана
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине
В Берлине автомобиль въехал в толпу
Полигонные испытания комплекса Посейдон
В Минобороны заявили об испытаниях подлодки — носителя "Посейдонов"
Английская актриса Хелен Миррен на Каннском кинофестивале
Королева с русскими корнями. Хелен Миррен — 75!
Актер Гоша Куценко
Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
В России ответили на призыв Климкина сделать Крым "проблемой" для Москвы
Участница клуба исторической реконструкции на территории историко-экспериментальной модели средневековой фермы Скарабург
Необычный проект в Приморском крае стирает границы времени
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал, что ему говорят чеченцы о санкциях США
Тушение пожара в Соборе Святых Петра и Павла в Нанте, Франция
Волонтер признался в поджоге собора в Нанте
Мотоциклисты с проезжают мимо здания Капитолия в США
Виноваты русские и китайцы: у Америки похитили суперсилу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Появилось видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
22:50Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
22:45Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
22:45Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана "Ханна"
22:35Зюганов сравнил политические партии с пчелиным роем
Лента новостейМолния