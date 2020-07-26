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Необычный проект в Приморском крае стирает границы времени
Участники программы "Дальневосточный гектар" могут реализовать абсолютно любые идеи. Так, в Приморском крае, под Уссурийском, появился удивительный проект —... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:18
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хорошие новости
приморский край
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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хорошие новости, приморский край

Необычный проект в Приморском крае стирает границы времени

08:00 26.07.2020 (обновлено: 16:18 26.07.2020)
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© Пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в АрктикеУчастница клуба исторической реконструкции на территории историко-экспериментальной модели средневековой фермы "Скарабург"
Участница клуба исторической реконструкции на территории историко-экспериментальной модели средневековой фермы Скарабург
© Пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Участники программы "Дальневосточный гектар" могут реализовать абсолютно любые идеи. Так, в Приморском крае, под Уссурийском, появился удивительный проект — средневековая ферма.
Автор идеи Дмитрий Рыбель, кандидат исторических наук, увлекается стариной и воссоздает ее на практике. Заявка на получение земли по программе была подана осенью прошлого года, и уже в феврале Дмитрий оформил участок, передает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

"Сейчас мы строим здесь историческую ферму, где будем выращивать сельскохозяйственные культуры, характерные для XI века, проводить фестивали и соревнования, костюмированные балы — в общем, воссоздавать дух прошлого", — отметил Дмитрий Рыбель.

По его словам, исторической реконструкцией в Уссурийске увлечены многие, энтузиасты даже объединились в клуб "Королевская рать". Получение "дальневосточного гектара" позволяет владельцам проводить фестивали и встречи без согласования с собственниками других земельных участков.
Строительство исторической фермы объединило более 200 волонтеров. Среди них — студенты, менеджеры и рабочие городских предприятий, школьники, научные работники. Они сами делают утварь и шьют одежду, изучают традиции и обычаи прошлого.
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На сегодняшний день, по данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, в Приморье заключено более 17 тысяч договоров безвозмездного пользования. Количество участников программы в Приморском крае превысило 22 тысячи человек, в целом по ДФО — более 83 тысяч человек.
Одним из популярных видов использования земли является отдых и рекреация. На сегодняшний день в ДФО этот вид использования земли выбрали семь процентов получателей "дальневосточных гектаров", а это почти шесть тысяч человек.
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