Необычный проект в Приморском крае стирает границы времени

© Пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике

© Пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике

© Пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Участница клуба исторической реконструкции на территории историко-экспериментальной модели средневековой фермы "Скарабург"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Участники программы "Дальневосточный гектар" могут реализовать абсолютно любые идеи. Так, в Приморском крае, под Уссурийском, появился удивительный проект — средневековая ферма.

Автор идеи Дмитрий Рыбель, кандидат исторических наук, увлекается стариной и воссоздает ее на практике. Заявка на получение земли по программе была подана осенью прошлого года, и уже в феврале Дмитрий оформил участок, передает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

"Сейчас мы строим здесь историческую ферму, где будем выращивать сельскохозяйственные культуры, характерные для XI века, проводить фестивали и соревнования, костюмированные балы — в общем, воссоздавать дух прошлого", — отметил Дмитрий Рыбель.

По его словам, исторической реконструкцией в Уссурийске увлечены многие, энтузиасты даже объединились в клуб "Королевская рать". Получение "дальневосточного гектара" позволяет владельцам проводить фестивали и встречи без согласования с собственниками других земельных участков.

Строительство исторической фермы объединило более 200 волонтеров. Среди них — студенты, менеджеры и рабочие городских предприятий, школьники, научные работники. Они сами делают утварь и шьют одежду, изучают традиции и обычаи прошлого.

На сегодняшний день, по данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, в Приморье заключено более 17 тысяч договоров безвозмездного пользования. Количество участников программы в Приморском крае превысило 22 тысячи человек, в целом по ДФО — более 83 тысяч человек.