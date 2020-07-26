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"Все наживаются на маке". Кто стоит за наркотрафиком из Афганистана
В Соединенных Штатах раскручивают кампанию о сговоре России с талибами. Призывы Дональда Трампа прекратить голословно обвинять Москву не действуют. Конгресс... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T08:05
центральная азия
ашраф гани ахмадзай
дональд трамп
замир кабулов
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РИА Новости
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центральная азия, ашраф гани ахмадзай, дональд трамп, замир кабулов, главное разведывательное управление рф, хамид карзай, москва, афганистан, талибан, оон, сша, в мире

"Все наживаются на маке". Кто стоит за наркотрафиком из Афганистана

08:00 26.07.2020 (обновлено: 08:05 26.07.2020)
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© AFP 2020 / Noorullah ShirzadaАфганский фермер работает на маковом поле на окраине Джелалабада
Афганский фермер работает на маковом поле на окраине Джелалабада
© AFP 2020 / Noorullah Shirzada
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Соединенных Штатах раскручивают кампанию о сговоре России с талибами. Призывы Дональда Трампа прекратить голословно обвинять Москву не действуют. Конгресс требует санкций и укоряет президента за бездействие. В ответ в российском МИД напомнили, что американцы замешаны в афганском наркотрафике. Почему эту проблему не удается решить много лет, разбиралось РИА Новости.

Прибыльный бизнес

"Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике. У них самолеты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно — в Германию, Румынию", — возмущался спецпредставитель России по афганскому урегулированию Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия 1". В Белом доме и Госдепе никак не прокомментировали высказывания российского дипломата.
Зато за несколько дней до этого газета The New York Times сообщила о возможном финансировании Москвой талибов.
Не только Россия — все соседи Афганистана в Южной и Центральной Азии бьют тревогу. Наркотрафик с каждым годом растет.
По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), в 2019-м в Афганистане изготовили 6,7 тонны опиума — на 21% больше, чем в 2018-м. И это рекорд десятилетия.
Американский флаг на оперативной базе Кушамонд в афганской провинции Пактика
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Закрыть глаза на проблему

Военная операция США в Афганистане, начатая в ответ на теракты 11 сентября 2001 года, отстранила талибов от власти. Однако проблему наркотиков это не решило. Наоборот, посевы опия расширились.
Если до вторжения Запада в стране было около двух тысяч гектаров маковых полей, то теперь — тридцать. Правительство Хамида Карзая пыталось покончить с наркотиками, но безрезультатно.
Когда в середине девяностых талибы захватили власть, Афганистан поставлял на мировой рынок до 70 процентов опия. К 2000-му мак занимал почти все поля. В отличие от других сельскохозяйственных культур, он не требует особого ухода. А стоит в десятки раз больше, чем фрукты, овощи или пшеница.
Американские спецслужбы знали маршруты, по которым афганские опиаты попадали на мировой рынок, но смотрели на это сквозь пальцы. Гораздо больше Вашингтон интересовался строительством газопровода из Туркмении в Пакистан. Труба должна была пройти через Афганистан, но там шла война между полевыми командирами.
© AFP 2020 / Mamoon DurraniАфганский полицейский обыскивает пассажиров автомобиля, подозреваемого в перевозке наркотиков на КПП в Кандагаре
Афганский полицейский обыскивает пассажиров автомобиля, подозреваемого в перевозке наркотиков на КПП в Кандагаре
© AFP 2020 / Mamoon Durrani
Афганский полицейский обыскивает пассажиров автомобиля, подозреваемого в перевозке наркотиков на КПП в Кандагаре

Маки под прицелом талибов

Талибы преподносили сотрудничество с западными инвесторами как признание своей легитимности. Чтобы американцы не покинули проект, они пообещали навести в стране порядок.
В 1999-м талибы издали указ об уменьшении опийных площадей на треть. Запреты объяснили тем, что наркотики противоречат исламу. Ослушавшимся грозили арест и пытки. И даже взятки не помогали.
В результате, по данным UNODC, маковые посевы сократились с 83 тысяч гектаров до двух тысяч. Наркотрафик падал, но в стране усиливалось недовольство талибами.
© AFP 2020 / Javed TanveerАфганский полицейский участвует в операции по уничтожению незаконного макового поля в провинции Кандагар
Афганский полицейский участвует в операции по уничтожению незаконного макового поля в провинции Кандагар
© AFP 2020 / Javed Tanveer
Афганский полицейский участвует в операции по уничтожению незаконного макового поля в провинции Кандагар

Случайное покровительство

За первый же год правления Хамида Карзая маковые поля расширились до 30 тысяч гектаров. Афганистан снова стал крупнейшим производителем наркотиков.
В стране царил хаос, гражданская война продолжалась. По сути, Карзай контролировал только Кабул, а в регионах власть была в руках полевых командиров.
Американцев афганский наркотрафик по-прежнему не очень волновал. Все силы они бросили на борьбу с исламскими радикалами, а в полевых командирах — негласных кураторах маковых плантаций — видели скорее сообщников. По их просьбе Вашингтон выделил средства на восстановление ирригации. Новые системы водораспределения использовали и для полива мака. Таким образом, США, сами того не осознавая, помогли расширить посевные площади наркотика.
Кроме того, в первые годы после свержения талибов в страну поступало до 250 тысяч тонн муки в качестве гумпомощи. Это лишало стимулов самостоятельно выращивать пшеницу.
Один гектар пшеницы приносил 220 долларов в год, а мака — четыре тысячи. Это в десятки раз больше заработка врачей, учителей, полицейских.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Исламской Республики Афганистан Хамид Карзай. 13 сентября 2013
Президент Исламской Республики Афганистан Хамид Карзай. 13 сентября 2013
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Исламской Республики Афганистан Хамид Карзай. 13 сентября 2013

Подозрительные маршруты

Афганские власти не раз заявляли, что решить проблему наркотрафика не удастся до тех пор, пока сами американцы не перестанут на этом наживаться. И указывали на маршруты транспортировки наркотиков.
Так, основная часть "товара" попадает в Европу из стран Персидского залива и Индии. Но сначала опий поступает в Пакистан. В Кабуле недоумевали, почему Вашингтон не в состоянии надавить на пакистанские спецслужбы и прекратить вывоз наркотиков из страны.
Много вопросов вызывает и то, каким образом опиум добирается из Европы в Америку. Большинство наркотиков переправляют по воздуху. А военные аэропорты в Афганистане контролируют США. Местные власти считают, что без ведома Вашингтона вывезти такой груз невозможно. Но улик у них нет.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп беседует с военнослужащими в Афганистане
Президент США Дональд Трамп беседует с военнослужащими в Афганистане
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп беседует с военнослужащими в Афганистане

Угроза глобального масштаба

"Слухи о вовлеченности США в контрабанду афганских опиатов ходят уже лет десять. Однако не перехватили ни одного самолета, связанного с американцами, который вез бы наркотики на Балканы, в Турцию или Европу. Поэтому высказывания российских дипломатов о связях Вашингтона с наркотрафиком — это скорее наша месть. После обвинений американцев, что ГРУ покровительствует талибам, Москве важно было ответить", — объясняет РИА Новости специалист по Афганистану, политолог Андрей Серенко.
При этом эксперт не исключает участия в наркотрафике внешних сил. Но роль США в этом считает переоцененной. Другое дело — Пакистан и Иран.
"Заводы по производству героина в Афганистане находятся на границе с этими странами. У прекурсоров китайское происхождение. Идут они через Иран. Нелогично обвинять только американцев", — рассуждает Серенко.
© AP Photo / David GuttenfelderАмериканские военные проходят через маковое поле во время операции в провинции Гильменд, Афганистан
Американские военные проходят через маковое поле во время операции в провинции Гильменд, Афганистан
© AP Photo / David Guttenfelder
Американские военные проходят через маковое поле во время операции в провинции Гильменд, Афганистан
Директор центра изучения современного Афганистана Омар Нессар полагает, что и сегодня США не рассматривают наркотрафик как прямую угрозу.
"Какое-то время американцы открыто говорили, что жесткие меры в борьбе с наркотрафиком нанесут ущерб афганской экономике. Более того, уничтожение маковых полей настроит жителей страны против США и местных властей, утверждали они", — отмечает эксперт.
Нессар признает, что проблема афганского наркотрафика острее ощущается в Европе, чем в Америке. Тем не менее торговля наркотиками — важный источник финансирования международного терроризма. А игнорировать эту глобальную угрозу и перекладывать ответственность на других недопустимо.
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Центральная АзияАшраф Гани АхмадзайДональд ТрампЗамир КабуловГлавное разведывательное управление РФХамид КарзайМоскваАфганистанТалибанООНСШАВ мире
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