В Сети обсуждают видео, на котором флейтист из России играет дельфинам

Любопытный дельфин плавает в бассейне у ног музыканта, пока тот исполняет пьесу Баха. Спустя время к ним подплывает еще один питомец океанариума, но его, кажется, не очень интересует классика. Он быстро исчезает из кадра. Оставшийся "зритель" слушает "Шутку" до конца.