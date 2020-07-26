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https://ria.ru/20200726/1574666757.html
В Сети обсуждают видео, на котором флейтист из России играет дельфинам
В соцсети Facebook обсуждают видео, опубликованное джазовым музыкантом Крисом Брубеком. На нем российский флейтист и солист Российского национального оркестра... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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музыка, новости культуры

В Сети обсуждают видео, на котором флейтист из России играет дельфинам

06:40 26.07.2020 (обновлено: 16:37 26.07.2020)
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© Страница в Facebook "Chris Brubeck"Стоп-кадр видео, где Максима Рубцов играет на флейте для дельфинов
Стоп-кадр видео, где Максима Рубцов играет на флейте для дельфинов
© Страница в Facebook "Chris Brubeck"
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В соцсети Facebook обсуждают видео, опубликованное джазовым музыкантом Крисом Брубеком. На нем российский флейтист и солист Российского национального оркестра Максим Рубцов играет "Шутку" (Badinerie) Иоганна Себастьяна Баха дельфинам в океанариуме, сообщает Classic FM.
Любопытный дельфин плавает в бассейне у ног музыканта, пока тот исполняет пьесу Баха. Спустя время к ним подплывает еще один питомец океанариума, но его, кажется, не очень интересует классика. Он быстро исчезает из кадра. Оставшийся "зритель" слушает "Шутку" до конца.
Ролик понравился пользователям соцсети: "По крайней мере, у одного дельфина хороший музыкальный вкус", "Вам нужно завести дельфина дома", "Потрясающе! Спасибо".
Брубек написал, что Максим Рубцов выступал в качестве приглашенного музыканта вместе с ним и другими участниками американской джазовой группы Brubeck brothers quartet, в которую входит его брат, барабанщик Дэн Брубек, гитарист Майк Демикко и пианист Чак Лам.
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