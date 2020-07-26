Тайны Московского метро. Что скрывают названия станций. Часть II

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Как это по-русски Тайны Московского метро. Что скрывают названия станций. Часть II

Какая станция появилась благодаря первоапрельской шутке? Как правильно "Пла́нерная" или "Планёрная" и куда ставить ударение в названии "Серпуховская"? Где искать Китай на "Китай-городе" и мост на "Кузнецком мосту"? Какая традиция вернулась в метро с открытием станции "Тропарёво"? Почему получилось, что на схеме метро есть "Сокол" и "Сокольники"?