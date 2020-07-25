Сергей Лазарев рассказал, как похудел на восемь килограммов

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев раскрыл секрет формы, в которую ему удалось прийти за время самоизоляции.
Артист признался, что смог сбросить восемь килограммов.
"Дело в том, что сначала на карантине я стал набирать вес. И тогда взял себя в руки, скорректировал питание. С тренировками я особо не усердствую, только правильное питание и бег", — приводит его слова "Комсомольская правда".
Лазарев также отметил, что реагирует на успехи популярных среди молодежи исполнителей с улыбкой.
"Есть разные веяния моды, сейчас вот такое. Все проходит, все меняется, но я понимаю, что есть незыблемые столпы в шоу-бизнесе, которые будут всегда. Надеюсь, что за 20 лет я уже стал таким столпом и могу никак не реагировать на то, куда катится музыка", — сказал он.
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