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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574923765.html
Британия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из Испании
Британское правительство исключило Испанию, в которой в последнее время заметно ухудшилась ситуация с коронавирусом, из списка стран, по прибытии из которых не... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T23:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
испания
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, великобритания, испания, в мире

Британия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из Испании

23:49 25.07.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 25 июл - РИА Новости, Мария Табак. Британское правительство исключило Испанию, в которой в последнее время заметно ухудшилась ситуация с коронавирусом, из списка стран, по прибытии из которых не нужно проходить 14-дневный карантин.
"Люди, возвращающиеся в Великобританию из Испании, с полуночи должны будут самоизолироваться на две недели, поскольку страна исключена из списка авиакоридоров", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении минтранса Великобритании.
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Туристы, находящиеся в Испании, могут там провести остаток своих отпусков, однако по возвращении им придется самоизолироваться.
"МИД Великобритании теперь рекомендует воздержаться от всех поездок в Испанию, кроме самых необходимых", - говорится в сообщении.
За объявлением правительства последовали отмены авиарейсов. Так, туроператор TUI отменил все рейсы в Испанию и на Канарские острова, планировавшиеся на воскресенье, 26 июля.
Согласно данным испанского минздрава, наибольшие опасения вызывает ситуация в Каталонии и Арагоне, власти которых вводят различные санитарные меры в зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретных муниципалитетах. Так, например, жителям ряда регионов Каталонии, включая Барселону, не рекомендуется выходить на улицу без крайней необходимости.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияИспанияВ мире
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