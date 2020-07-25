Британия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из Испании

ЛОНДОН, 25 июл - РИА Новости, Мария Табак. Британское правительство исключило Британское правительство исключило Испанию , в которой в последнее время заметно ухудшилась ситуация с коронавирусом, из списка стран, по прибытии из которых не нужно проходить 14-дневный карантин.

"Люди, возвращающиеся в Великобританию из Испании, с полуночи должны будут самоизолироваться на две недели, поскольку страна исключена из списка авиакоридоров", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении минтранса Великобритании.

Туристы, находящиеся в Испании, могут там провести остаток своих отпусков, однако по возвращении им придется самоизолироваться.

"МИД Великобритании теперь рекомендует воздержаться от всех поездок в Испанию, кроме самых необходимых", - говорится в сообщении.

За объявлением правительства последовали отмены авиарейсов. Так, туроператор TUI отменил все рейсы в Испанию и на Канарские острова, планировавшиеся на воскресенье, 26 июля.

Согласно данным испанского минздрава, наибольшие опасения вызывает ситуация в Каталонии и Арагоне, власти которых вводят различные санитарные меры в зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретных муниципалитетах. Так, например, жителям ряда регионов Каталонии, включая Барселону, не рекомендуется выходить на улицу без крайней необходимости.