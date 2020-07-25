https://ria.ru/20200725/1574923765.html
Британия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из Испании
Британское правительство исключило Испанию, в которой в последнее время заметно ухудшилась ситуация с коронавирусом, из списка стран, по прибытии из которых не... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T23:49
2020-07-25T23:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
испания
в мире
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https://ria.ru/20200725/1574915673.html
1
великобритания
испания
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1400x0_80_0_0_1e7b5771d0c32a74af3cd774eb47b1dc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, великобритания, испания, в мире
ЛОНДОН, 25 июл - РИА Новости, Мария Табак.
Британское правительство исключило Испанию
, в которой в последнее время заметно ухудшилась ситуация с коронавирусом, из списка стран, по прибытии из которых не нужно проходить 14-дневный карантин.
"Люди, возвращающиеся в Великобританию
из Испании, с полуночи должны будут самоизолироваться на две недели, поскольку страна исключена из списка авиакоридоров", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении минтранса Великобритании.
Туристы, находящиеся в Испании, могут там провести остаток своих отпусков, однако по возвращении им придется самоизолироваться.
"МИД Великобритании теперь рекомендует воздержаться от всех поездок в Испанию, кроме самых необходимых", - говорится в сообщении.
За объявлением правительства последовали отмены авиарейсов. Так, туроператор TUI отменил все рейсы в Испанию и на Канарские острова, планировавшиеся на воскресенье, 26 июля.
Согласно данным испанского минздрава, наибольшие опасения вызывает ситуация в Каталонии и Арагоне, власти которых вводят различные санитарные меры в зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретных муниципалитетах. Так, например, жителям ряда регионов Каталонии, включая Барселону, не рекомендуется выходить на улицу без крайней необходимости.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.