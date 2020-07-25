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Глава Минобороны Израиля поручил армии сохранять боеготовность на границе
Министр обороны Израиля Бени Ганц после совещания с участием начгенштаба армии Авива Кохави, директора военной разведки Тамира Хеймана и других... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T23:49
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353
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бени ганц, армия обороны израиля, сирия, израиль, в мире

Глава Минобороны Израиля поручил армии сохранять боеготовность на границе

23:49 25.07.2020
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© РИА Новости / Иссам Аль-Римави / Перейти в фотобанкИзраильские военнослужащие во время уличных протестов в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
Израильские военнослужащие во время уличных протестов в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июл - РИА Новости. Министр обороны Израиля Бени Ганц после совещания с участием начгенштаба армии Авива Кохави, директора военной разведки Тамира Хеймана и других высокопоставленных военных дал указание армии поддерживать высокую боеготовность на северной границе, сообщила пресс-служба Ганца.
"Ганц поручил армии обороны Израиля поддерживать высокую боевую готовность в этом районе и использовать все необходимые средства, подчеркивая, что Государство Израиль не потерпит нарушения своего суверенитета. Он заявил, что ЦАХАЛ и все службы безопасности будут реагировать на любую угрозу для израильских граждан", - сообщает пресс-служба министра обороны.
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Ганц также отметил, что Ливан и Сирия будут нести прямую ответственность за любую угрозу, исходящую с их территории.
В пятницу вечером израильские вертолеты атаковали объекты сирийской армии на юге Сирии, после того как осколками снарядов, выпущенных с сирийской стороны, были повреждены гражданские объекты на израильской территории. ЦАХАЛ нанес удар по наблюдательным пунктам сирийской армии и системе сбора разведывательных данных.
По данным сирийских силовиков, в результате атаки были ранены двое сирийских военных.
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