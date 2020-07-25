Глава Минобороны Израиля поручил армии сохранять боеготовность на границе

В пятницу вечером израильские вертолеты атаковали объекты сирийской армии на юге Сирии, после того как осколками снарядов, выпущенных с сирийской стороны, были повреждены гражданские объекты на израильской территории. ЦАХАЛ нанес удар по наблюдательным пунктам сирийской армии и системе сбора разведывательных данных.