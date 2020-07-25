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В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли девять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T23:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

23:21 25.07.2020 (обновлено: 23:54 25.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Москве за сутки умерли девять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Общее число жертв в столице достигло 4398.
Всего за время пандемии в России выявили около 806 тысяч случаев заболевания COVID-19, 13 192 человека умерли, более 597 тысяч выздоровели.
Треть зарегистрированных случаев — 237 тысяч — приходится на Москву. При этом более 174 тысяч пациентов уже поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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