В Луисвилле три человека пострадали при стрельбе на протестах

Демонстрация с требованием справедливости и правосудия в деле о гибели 26-летней темнокожей американки Бреонны Тейлор от рук полицейских в Луисвилле проходит в городе в субботу. Инцидент со стрельбой произошел в городском парке около 13.00 (20.00 мск).