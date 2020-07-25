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В Луисвилле три человека пострадали при стрельбе на протестах
По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы в ходе акции протеста в американском городе Луисвилл, штат Кентукки, сообщает местная газета... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T23:04
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
кентукки
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, кентукки, сша, в мире

В Луисвилле три человека пострадали при стрельбе на протестах

23:04 25.07.2020
497
© РИА Новости / Абдула Хаваджа / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов
Сотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов
© РИА Новости / Абдула Хаваджа
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы в ходе акции протеста в американском городе Луисвилл, штат Кентукки, сообщает местная газета Courier Journal.
Демонстрация с требованием справедливости и правосудия в деле о гибели 26-летней темнокожей американки Бреонны Тейлор от рук полицейских в Луисвилле проходит в городе в субботу. Инцидент со стрельбой произошел в городском парке около 13.00 (20.00 мск).
По словам полиции, пострадавшие и участники происшествия являются членами радикального вооруженного формирования. Пострадавшие были доставлены в местную больницу.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.
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22 июля, 00:38
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