В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом

САРАТОВ, 25 июл — РИА Новости. Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе возросло до 79, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 6244 случая коронавируса. К 24 июля скончались 78 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Зарегистрирована смерть женщины 1945 года рождения. Сопутствующие (заболевания): ожирение второй степени, артериальная гипертензия, светлоклеточная аденома левого надпочечника. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония", — написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что пензенские врачи в субботу выписали 13 человек, вылечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших в регионе достигло 5415.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.