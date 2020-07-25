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В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе возросло до 79, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T23:35
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пензенская область, общество

В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом

22:52 25.07.2020 (обновлено: 23:35 25.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19
Медицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19. Архивное фото
САРАТОВ, 25 июл — РИА Новости. Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе возросло до 79, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 6244 случая коронавируса. К 24 июля скончались 78 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Зарегистрирована смерть женщины 1945 года рождения. Сопутствующие (заболевания): ожирение второй степени, артериальная гипертензия, светлоклеточная аденома левого надпочечника. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония", — написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что пензенские врачи в субботу выписали 13 человек, вылечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших в регионе достигло 5415.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пензенская областьОбщество
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