В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом

Всего в области лабораторно подтверждены 6244 случая коронавируса. К 24 июля скончались 78 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.

Она отметила, что пензенские врачи в субботу выписали 13 человек, вылечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших в регионе достигло 5415.