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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574923179.html
В Абхазии число случаев коронавируса выросло до 55
Еще у семи человек в Абхазии выявлен COVID-19, таким образом число случаев заболевания этой инфекцией в республике достигло 55, сообщает в субботу оперативный... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T22:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
абхазия
в мире
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353
60
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коронавирус covid-19, абхазия, в мире

В Абхазии число случаев коронавируса выросло до 55

22:44 25.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМедики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
Медики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
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Медики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 25 июл - РИА Новости. Еще у семи человек в Абхазии выявлен COVID-19, таким образом число случаев заболевания этой инфекцией в республике достигло 55, сообщает в субботу оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 115 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у семи человек. Обследование всех контактных лиц продолжается", - говорится в сообщении.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
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Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 55, выздоровевших - 37. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 28 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АбхазияВ мире
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