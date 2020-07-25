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В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков, корректировавший огонь по... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T22:37
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире

В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника

22:37 25.07.2020
554
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прбыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прбыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков, корректировавший огонь по подконтрольному ополченцам поселку Золотое-5 в Донбассе, заявил в субботу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о минометном обстреле поселка Золотое-5 в Донбассе, в ходе обстрела поврежден жилой дом и электроподстанция, перебита высоковольтная линия.
Военнослужащие в Донбассе
24 июля, 14:51
ЛНР обвинила Киев в размещении техники в населенных пунктах в Донбассе
"Слаженными действиями расчетов противовоздушной обороны (ПВО) и станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тритон М1" был уничтожен вражеский БПЛА типа Mavic PRO, осуществлявший корректировку минометного огня противника", - заявил Осадчий.
По его словам, также Народная милиция подавила огневую активность украинских силовиков, в результате чего, по предварительным данным ЛНР, двое военнослужащих ВС Украины получили ранения.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинский военный
19 июля, 17:14
ВСУ минируют район планируемого к запуску КПП в Донбассе, заявили в ЛНР
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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