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Главный инфекционист США пожаловался на угрозы из-за коронавируса
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, получивший звездный статус на фоне эпидемии коронавируса в стране,... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T23:33
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, сша, в мире

Главный инфекционист США пожаловался на угрозы из-за коронавируса

22:28 25.07.2020 (обновлено: 23:33 25.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, получивший звездный статус на фоне эпидемии коронавируса в стране, заявил, что его семье угрожали.
"Ситуация жесткая. Серьезные угрозы мне, моей жене, моим дочерям. Как же так? Неужели это происходит в США?" — сказал Фаучи в эфире подкаста политического аналитика Дэвида Аксельрода.
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Ученый сказал, что ему предоставили охрану.
По его словам, политизировать коронавирус недопустимо. "Это отражает разделенность в нашем обществе на политическом уровне", — заявил он.
"Мы говорим о фундаментальных принципах политики общественного здравоохранения. Я не понимаю, как люди могут быть враждебно к этому настроены", — добавил Фаучи.
По его словам, для него это уже не первый такого рода случай. Во времена борьбы с пандемией ВИЧ/СПИДа Фаучи получал письма с угрозами.
В США зафиксировано уже более четырех миллионов случаев коронавируса, около 145 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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