Главный инфекционист США пожаловался на угрозы из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, получивший звездный статус на фоне эпидемии коронавируса в стране, заявил, что его семье угрожали.

"Ситуация жесткая. Серьезные угрозы мне, моей жене, моим дочерям. Как же так? Неужели это происходит в США?" — сказал Фаучи в эфире подкаста политического аналитика Дэвида Аксельрода.

Ученый сказал, что ему предоставили охрану.

По его словам, политизировать коронавирус недопустимо. "Это отражает разделенность в нашем обществе на политическом уровне", — заявил он.

"Мы говорим о фундаментальных принципах политики общественного здравоохранения. Я не понимаю, как люди могут быть враждебно к этому настроены", — добавил Фаучи.

По его словам, для него это уже не первый такого рода случай. Во времена борьбы с пандемией ВИЧ/СПИДа Фаучи получал письма с угрозами.

В США зафиксировано уже более четырех миллионов случаев коронавируса, около 145 тысяч человек скончались.