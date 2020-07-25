https://ria.ru/20200725/1574922880.html
Главный инфекционист США пожаловался на угрозы из-за коронавируса
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, получивший звездный статус на фоне эпидемии коронавируса в стране,... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T22:28
2020-07-25T23:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости.
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США
Энтони Фаучи, получивший звездный статус на фоне эпидемии коронавируса в стране, заявил, что его семье угрожали.
"Ситуация жесткая. Серьезные угрозы мне, моей жене, моим дочерям. Как же так? Неужели это происходит в США?" — сказал Фаучи в эфире подкаста политического аналитика Дэвида Аксельрода.
Ученый сказал, что ему предоставили охрану.
По его словам, политизировать коронавирус недопустимо. "Это отражает разделенность в нашем обществе на политическом уровне", — заявил он.
"Мы говорим о фундаментальных принципах политики общественного здравоохранения. Я не понимаю, как люди могут быть враждебно к этому настроены", — добавил Фаучи.
По его словам, для него это уже не первый такого рода случай. Во времена борьбы с пандемией ВИЧ/СПИДа Фаучи получал письма с угрозами.
В США зафиксировано уже более четырех миллионов случаев коронавируса, около 145 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.