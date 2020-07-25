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Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
Террористы запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо, сообщил на брифинге... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T22:18
война в сирии
идлиб (мухафаза)
латакия (мухафаза)
сирия
алеппо
в мире
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война в сирии, идлиб (мухафаза), латакия (мухафаза), сирия, алеппо, в мире

Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

22:18 25.07.2020
268
© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Террористы запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
"За прошедшие сутки зафиксировано девять обстрелов: один обстрел населенного пункта Касталь-Каллас в провинции Латакия, два обстрела населенного пункта Руайха, один обстрел населенного пункта Кухбания, один обстрел населенного пункта Бсакла, один обстрел населенного пункта Маарет-Мухос, один обстрел населенного пункта Дадих, один обстрел населенного пункта Джубас в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Хантунин в провинции Алеппо", - заявил Щербицкий.
Продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по нескольким маршрутам в провинции Алеппо. Также силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камышлы – Телль-Тамер – Салук-Атик – Телль-Тамер – аэродром Камышлы.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Латакия (мухафаза)СирияАлеппоВ мире
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