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Распространение нового коронавируса
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В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса
Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия придумали особое миниатюрное устройство, которое в будущем может позволить моментально... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-26T01:31
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, португалия, сша, наука

В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса

22:17 25.07.2020 (обновлено: 01:31 26.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
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МОСКВА, 25 июля — РИА Новости. Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия придумали особое миниатюрное устройство, которое в будущем может позволить моментально выявить заражение коронавирусом, сообщается в статье на сайте университета.
Команда ученых под руководством Моны Заглоул взяла за основу изобретенный ранее прибор, предназначенный для реагирования на различные виды газа. Небольшое устройство, размером с прядь волос, состоит из проводников и покрыто тонким слоем золота.
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"Как только поверхность золота связывается с другими молекулами, такими как молекулы газа, длина волны света, отражающегося от поверхности, изменяется, создавая свет другого цвета. Поэтому разные газы должны вызывать различные изменения в освещении, которые программы искусственного интеллекта могут отслеживать", - говорится в статье.
Как отмечает университет, с началом пандемии ученые поняли, что устройство может иметь и другое применение. Получив грант в размере 50 тысяч долларов, они начали разрабатывать вариант устройства, которое могло бы реагировать на наличие коронавируса у человека.
Ученые предположили, что можно покрыть поверхность устройства особым реагентом или раствором, содержащим белки, которые специфически связываются с вирусом, вызывающим COVID-19. В таком случае, возможно, при нанесении образца крови зараженного человека вирус будет связываться с поверхностью, вызывая оптические изменения, которые могут быть немедленно обнаружены камерами телефона.
По словам ученых, этом может значительно ускорить процесс выявления зараженных коронавирусом.
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Тем не менее, до того как устройство поступит в широкое пользование, пройдет еще немало времени, так как сперва команде ученых предстоит убедиться, что связывание между реагентами, применяемыми к устройству, и вирусом действительно имеет место и может быть обнаружено.
Затем им придется определить, как много вирусных частиц можно определить с помощью устройства.

Защитная маска

Борьбой с короавирусом занимаются специалисты по всему миру. Так, например, ранее группа ученых из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создала защитную маску, которая способна нейтрализовать попадающие на нее частицы коронавируса, сообщило издание La Razon.
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Отмечается, что подобный эффект достигается благодаря нескольким водонепроницаемым слоям и особой инновационной ткани со специальным покрытием.
В ходе испытаний исследователи опускали маску в раствор с молекулами коронавируса, при этом 99 процентов из них теряли свои свойства спустя час.
Повязка, как сообщили ученые, является многоразовой. В результате экспериментов во французском Институте Пастера выяснилось, что стирать ее можно не менее 50 раз.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировали более 15,5 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стали свыше 635 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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