В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса

МОСКВА, 25 июля — РИА Новости. Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона в округе Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия придумали особое миниатюрное устройство, которое в будущем может позволить моментально выявить заражение коронавирусом, сообщается в статье на сайте университета.

Команда ученых под руководством Моны Заглоул взяла за основу изобретенный ранее прибор, предназначенный для реагирования на различные виды газа. Небольшое устройство, размером с прядь волос, состоит из проводников и покрыто тонким слоем золота.

"Как только поверхность золота связывается с другими молекулами, такими как молекулы газа, длина волны света, отражающегося от поверхности, изменяется, создавая свет другого цвета. Поэтому разные газы должны вызывать различные изменения в освещении, которые программы искусственного интеллекта могут отслеживать", - говорится в статье.

Как отмечает университет, с началом пандемии ученые поняли, что устройство может иметь и другое применение. Получив грант в размере 50 тысяч долларов, они начали разрабатывать вариант устройства, которое могло бы реагировать на наличие коронавируса у человека.

Ученые предположили, что можно покрыть поверхность устройства особым реагентом или раствором, содержащим белки, которые специфически связываются с вирусом, вызывающим COVID-19. В таком случае, возможно, при нанесении образца крови зараженного человека вирус будет связываться с поверхностью, вызывая оптические изменения, которые могут быть немедленно обнаружены камерами телефона.

По словам ученых, этом может значительно ускорить процесс выявления зараженных коронавирусом.

Тем не менее, до того как устройство поступит в широкое пользование, пройдет еще немало времени, так как сперва команде ученых предстоит убедиться, что связывание между реагентами, применяемыми к устройству, и вирусом действительно имеет место и может быть обнаружено.

Затем им придется определить, как много вирусных частиц можно определить с помощью устройства.

Защитная маска

Борьбой с короавирусом занимаются специалисты по всему миру. Так, например, ранее группа ученых из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создала защитную маску, которая способна нейтрализовать попадающие на нее частицы коронавируса, сообщило издание La Razon.

Отмечается, что подобный эффект достигается благодаря нескольким водонепроницаемым слоям и особой инновационной ткани со специальным покрытием.

В ходе испытаний исследователи опускали маску в раствор с молекулами коронавируса, при этом 99 процентов из них теряли свои свойства спустя час.

Повязка, как сообщили ученые, является многоразовой. В результате экспериментов во французском Институте Пастера выяснилось, что стирать ее можно не менее 50 раз.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировали более 15,5 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стали свыше 635 тысяч человек.