https://ria.ru/20200725/1574922271.html
На Гавайях ввели режим ЧС из-за урагана "Дуглас"
Президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в островном штате Гавайи в Тихом океане в связи с ураганом "Дуглас", сообщил в субботу Белый дом. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T22:05
2020-07-25T22:05
дональд трамп
гавайи
сша
в мире
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гавайи
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, гавайи, сша, в мире