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На Гавайях ввели режим ЧС из-за урагана "Дуглас"
Президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в островном штате Гавайи в Тихом океане в связи с ураганом "Дуглас", сообщил в субботу Белый дом. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T22:05
дональд трамп
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РИА Новости
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дональд трамп, гавайи, сша, в мире

На Гавайях ввели режим ЧС из-за урагана "Дуглас"

22:05 25.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГавайский архипелаг
Гавайский архипелаг
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Гавайский архипелаг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в островном штате Гавайи в Тихом океане в связи с ураганом "Дуглас", сообщил в субботу Белый дом.
Это решение Трампа позволит предоставить федеральную помощь для ликвидации последствий урагана. Федеральное финансирование через агентство по чрезвычайным ситуациям FEMA может составить до 75% от потребностей штата.
К настоящему моменту "Дуглас" уже прошел над Гавайями и удаляется в восточном направлении.
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Дональд ТрампГавайиСШАВ мире
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