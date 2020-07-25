https://ria.ru/20200725/1574922149.html
Иордания возобновит международное авиасообщение с 5 августа
Иорданские аэропорты возобновят прием и отправку международных рейсов с 5 августа, заявил руководитель Комиссии по регулированию гражданской авиации Хайсам... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T22:03
2020-07-25T22:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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КАИР, 25 июл – РИА Новости. Иорданские аэропорты возобновят прием и отправку международных рейсов с 5 августа, заявил руководитель Комиссии по регулированию гражданской авиации Хайсам Мисто.
"Иорданские аэропорты готовы к приему международных рейсов из некоторых стран, выбранных согласно разработанной минздравом методике в зависимости от эпидемиологической ситуации в них", - заявил Мисто в эфире телеканала al-Mamlaka
.
"С 5 августа будут рейсы в эти определенные страны и обратно в Иорданию", - уточнил Мисто.
Конкретные страны он не назвал, однако ранее новостной портал Roya опубликовал "зеленый" список стран, ситуация с коронавирусом в которых относительно безопасная, по мнению иорданских властей. В список входят Канада, КНР, Грузия, Малайзия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Тайвань, Таиланд и более десяти европейских стран. Ни одной арабской страны в данном списке нет.
Власти Иордании прекратили международное авиасообщение 17 марта из-за пандемии коронавируса.
По данным минздрава страны, всего зафиксированы 1154 случая коронавируса, из них выздоровели 1036 человек, скончались 11 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.