Иордания возобновит международное авиасообщение с 5 августа

КАИР, 25 июл – РИА Новости. Иорданские аэропорты возобновят прием и отправку международных рейсов с 5 августа, заявил руководитель Комиссии по регулированию гражданской авиации Хайсам Мисто.

"Иорданские аэропорты готовы к приему международных рейсов из некоторых стран, выбранных согласно разработанной минздравом методике в зависимости от эпидемиологической ситуации в них", - заявил Мисто в эфире телеканала al-Mamlaka

"С 5 августа будут рейсы в эти определенные страны и обратно в Иорданию", - уточнил Мисто.

Конкретные страны он не назвал, однако ранее новостной портал Roya опубликовал "зеленый" список стран, ситуация с коронавирусом в которых относительно безопасная, по мнению иорданских властей. В список входят Канада, КНР, Грузия, Малайзия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Тайвань, Таиланд и более десяти европейских стран. Ни одной арабской страны в данном списке нет.

Власти Иордании прекратили международное авиасообщение 17 марта из-за пандемии коронавируса.

По данным минздрава страны, всего зафиксированы 1154 случая коронавируса, из них выздоровели 1036 человек, скончались 11 пациентов.