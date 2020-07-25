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В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны Украины
Украинские силовики в субботу открыли огонь по жилому району подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка Золотое-5 в Донбассе,... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T22:01
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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луганская народная республика
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире

В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны Украины

22:01 25.07.2020
312
© РИА НовостиРаботы по подготовке нового КПП "Луганск-Счастье" в Донбассе
Работы по подготовке нового КПП Луганск-Счастье в Донбассе
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Украинские силовики в субботу открыли огонь по жилому району подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка Золотое-5 в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"На Славяносербском направлении боевики 30-й бригады (ВС Украины - ред.)… из минометов калибра 120-миллиметров обстреляли населенный пункт Золотое-5", - сообщил Осадчий.
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По его словам, украинские силовики выпустили по жилому району поселка десять мин. Осадчий уточнил, что в результате обстрела поврежден жилой дом.
"Дополнительная информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения республики уточняется", - дополнил официальный представитель оборонного ведомства республики.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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100141
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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