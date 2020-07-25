В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны Украины

ЛНР обвинила Киев в размещении техники в населенных пунктах в Донбассе

ЛНР обвинила Киев в размещении техники в населенных пунктах в Донбассе

По его словам, украинские силовики выпустили по жилому району поселка десять мин. Осадчий уточнил, что в результате обстрела поврежден жилой дом.