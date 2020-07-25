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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574921814.html
В Турции число случаев коронавируса выросло на 921
Число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 921, умерли 16 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T21:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, турция, в мире

В Турции число случаев коронавируса выросло на 921

21:46 25.07.2020
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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АНКАРА, 25 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 921, умерли 16 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлен 921 новый случай COVID-19, всего заразившихся - 225 173. Умерли 16 больных, всего умерших – 5596. Вылечились сегодня 1103 пациента, всего - 208 477", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗТурцияВ мире
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