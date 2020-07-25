СК завел дело после крушения легкомоторного самолета в Курской области

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Следователи завели уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области , сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, в субботу примерно в 16.00 при выполнении сельскохозяйственных работ в Пристенском районе Курской области произошло крушение легкомоторного самолета. В результате происшествия погиб пилот.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.