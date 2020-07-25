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СК завел дело после крушения легкомоторного самолета в Курской области
Следователи завели уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T21:39
следственный комитет россии (ск рф)
курская область
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), курская область, происшествия

СК завел дело после крушения легкомоторного самолета в Курской области

21:39 25.07.2020
1042
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, в субботу примерно в 16.00 при выполнении сельскохозяйственных работ в Пристенском районе Курской области произошло крушение легкомоторного самолета. В результате происшествия погиб пилот.
"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что пилот воздушного судна не уведомил уполномоченные органы о предстоящем полете.
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