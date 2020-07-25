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Минздрав рекомендовал россиянам сделать прививки от гриппа и пневмококка
Россиянам рекомендуется к осени сделать прививки от гриппа и пневмококка, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T21:29
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав рекомендовал россиянам сделать прививки от гриппа и пневмококка

21:29 25.07.2020
3709
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россиянам рекомендуется к осени сделать прививки от гриппа и пневмококка, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Вакцинация против гриппа - это тоже элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода, в том числе можно рекомендовать, вне рамок национального календаря прививок, вакцинацию против пневмококка, вакцина работает до 5 лет, поэтому можно это делать и сегодня уже, готовясь к сезону",- сказал Мурашко в эфире канала "Россия 1".
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Вчера, 20:55Распространение нового коронавируса
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
3341017
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Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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