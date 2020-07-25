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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574921546.html
В России 3,1 тысячи пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
Соотношение бессимптомных пациентов с коронавирусом, тяжелых и средней тяжести сохраняется в России на прежнем уровне, в реанимации сейчас находятся 3,1 тысячи... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T21:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
воз
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, воз, общество

В России 3,1 тысячи пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

21:19 25.07.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с рацией в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Медицинский работник с рацией в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник с рацией в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Соотношение бессимптомных пациентов с коронавирусом, тяжелых и средней тяжести сохраняется в России на прежнем уровне, в реанимации сейчас находятся 3,1 тысячи пациентов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Соотношение бессимптомных, средней тяжести и тяжелых в принципе сохраняется на прежнем уровне. В общей сложности в отделениях реанимации находится 3100 пациентов", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 1".
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Он отметил, что сейчас идет работа над восьмой версией методических рекомендаций по лечению и профилактики коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоВОЗОбщество
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