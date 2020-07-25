В России 3,1 тысячи пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Соотношение бессимптомных пациентов с коронавирусом, тяжелых и средней тяжести сохраняется в России на прежнем уровне, в реанимации сейчас находятся 3,1 тысячи пациентов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Соотношение бессимптомных, средней тяжести и тяжелых в принципе сохраняется на прежнем уровне. В общей сложности в отделениях реанимации находится 3100 пациентов", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 1".
Он отметил, что сейчас идет работа над восьмой версией методических рекомендаций по лечению и профилактики коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.