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Мурашко рассказал об ослаблении коронавируса в Москве
Заболеваемость коронавирусом в Москве идет на спад, формируется популяционный иммунитет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T22:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
москва
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва, общество

Мурашко рассказал об ослаблении коронавируса в Москве

21:08 25.07.2020 (обновлено: 22:47 25.07.2020)
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© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в Москве идет на спад, формируется популяционный иммунитет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В Москве заболеваемость в целом идет на убыль, формируется популяционный иммунитет",- сказал Мурашко в эфире канала "Россия 1".
Он отметил, что в регионах России ситуация разная. Есть регионы, которые прошли пик и у них идёт снижение заболеваемости коронавирусом, подчеркнул Мурашко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)МоскваОбщество
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