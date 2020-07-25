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СМИ сообщили об освобождении 50 талибов из тюрем в Афганистане
Власти Афганистана в субботу освободили из тюрем еще 50 боевиков радикального движения "Талибан", сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источник в Совете... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T20:59
афганистан
талибан
в мире
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
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60
афганистан, талибан, в мире

СМИ сообщили об освобождении 50 талибов из тюрем в Афганистане

20:59 25.07.2020
354
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Власти Афганистана в субботу освободили из тюрем еще 50 боевиков радикального движения "Талибан", сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источник в Совете национальной безопасности.
Ранее представитель политофиса движения "Талибан" в Катаре Сухейль Шахин заявил, что талибы готовы отпустить всех оставшихся афганских пленных до вечера Курбан-байрама (Ид аль-Адха) и по окончании праздника начать межафганские переговоры, если обмен заключенными будет завершен. Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в этом году наступает у мусульман 31 июля.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
23 июля, 18:53
Талибан будет готов к межафганским переговорам после обмена пленными
Всего правительство Афганистана освободило более 4,2 тысяч талибов. Талибы требуют от афганских властей освободить пять тысяч пленных на основе соглашения с США.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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