Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574920702.html
Флорида опередила Нью-Йорк по числу случаев коронавируса
Американский штат Флорида на юге страны обошел один из наиболее сильно пострадавших от коронавируса штатов Нью-Йорк по числу случаев заражения COVID-19, следует РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T20:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
нью-йорк (штат)
калифорния
флорида
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571139371_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_baf5e23f0b4cf2cb622cb18e514f6a80.jpg
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
нью-йорк (штат)
калифорния
флорида
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571139371_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_baf5e23f0b4cf2cb622cb18e514f6a80.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571139371_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_a5bb0dbee5357684a84cfb520d680496.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571139371_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_8908da2b03af99c19bc3ffee13e7df56.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, нью-йорк (штат), калифорния, флорида, сша, в мире

Флорида опередила Нью-Йорк по числу случаев коронавируса

20:45 25.07.2020
1283
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкМобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Американский штат Флорида на юге страны обошел один из наиболее сильно пострадавших от коронавируса штатов Нью-Йорк по числу случаев заражения COVID-19, следует из данных, опубликованных на сайте местного отделения департамента здравоохранения.
Согласно последним данным, в штате Флорида зарегистрировано 414 511 случаев COVID-19, в то время как в Нью-Йорке выявлено 411 200 случаев.
Первое место в США по числу заболевших COVID-19 занимает по-прежнему штат Калифорния, где зарегистрировано 435 334 случая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
44232102
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗНью-Йорк (штат)КалифорнияФлоридаСШАВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь, Швейцария
В швейцарских горах разбился самолет
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Главный инфекционист США пожаловался на угрозы из-за коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко рассказал об ослаблении коронавируса в Москве
Украинский военный в Донецкой области
Украинские силовики сообщили о подготовке к прекращению огня в Донбассе
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Следователи возвращают матери похищенного из роддома ребенка
Похищенного из роддома под Ростовом младенца вернули матери
Фотоснимок коронавируса
В Португалии создали убивающую коронавирус маску
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники
Суд арестовал троих участников драки в московском кафе
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
МВД предостерегло иностранцев от акций из-за закрытия границ
Американский ракетный эсминец USS Ross в порту Одессы
В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО
Армянские военные в Тавушской области
Азербайджан опроверг слухи об участии украинских наемников в конфликте
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число случаев коронавируса в мире выросло на 284 тысячи
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
СМИ сообщили об освобождении 50 талибов из тюрем в Афганистане
Медицинский работник с рацией в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
В России 3,1 тысячи пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
Вид на набережную в Симеизе, Крым
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:30В Бразилии выявили 51 тысячу новых случаев COVID-19
01:25Ураган "Ханна" достиг побережья Техаса со скоростью ветра до 150 км/ч
00:46В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом
00:43Спецпредставитель США посетит Афганистан
00:43Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом
00:26Военно-морские парады в честь Дня ВМФ состоятся на семи главных базах
00:23Климкина призвали к покаянию после его заявления про Крым
00:15В новой Москве два человека погибли в ДТП
23:49Сергей Лазарев рассказал, как похудел на восемь килограммов
23:49Британия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из Испании
23:49Глава Минобороны Израиля поручил армии сохранять боеготовность на границе
23:21В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
23:04В Луисвилле три человека пострадали при стрельбе на протестах
22:52В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:44В Абхазии число случаев коронавируса выросло до 55
22:37В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
22:28Главный инфекционист США пожаловался на угрозы из-за коронавируса
22:18Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:05На Гавайях ввели режим ЧС из-за урагана "Дуглас"
22:03Иордания возобновит международное авиасообщение с 5 августа
Лента новостейМолния