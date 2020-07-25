https://ria.ru/20200725/1574920702.html
Флорида опередила Нью-Йорк по числу случаев коронавируса
Американский штат Флорида на юге страны обошел один из наиболее сильно пострадавших от коронавируса штатов Нью-Йорк по числу случаев заражения COVID-19, следует РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T20:45
2020-07-25T20:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
нью-йорк (штат)
калифорния
флорида
сша
в мире
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https://ria.ru/20200208/1564431261.html
нью-йорк (штат)
калифорния
флорида
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, нью-йорк (штат), калифорния, флорида, сша, в мире